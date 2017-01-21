От худых мужчин чаще рождаются девочки – ученые

Ученые обнаружили зависимость пола ребенка от веса отца. Научные работники из Китая провели анализ статистических данных и пришли к выводу о том, что от полных мужчин на порядок чаще рождаются мальчики, а от худых – девочки, пишет vladtime.ru.

Сейчас ученые не в силах объяснить результаты статистики, они только констатируют факт. При этом отмечается, что родители могут влиять на пол ребенка при зачатии. Для этого отцам будущего дитя необходимо регулировать массу своего тела. Если в семье мечтают о мальчике, то папа должен много кушать, чтобы набрать лишние килограммы. При желании завести девочку мужчина должен соблюдать режим питания и иметь нормальный вес.

Однако медики не советуют слишком увлекаться обилием пищи, потому что избыточная масса тела отрицательно влияет на здоровье. Лишний вес приводит к проблемам сердечно-сосудистой системы, повышенному артериальному давлению, одышке и снижению продолжительности жизни. Поэтому, после достижения желаемого, врачи рекомендуют приводить свой вес в норму.

Подвижный образ жизни и физические нагрузки позволят укрепить организм и привести тело в хорошую форму. Отличным средством от избыточной массы тела ученые считают бег. Научные работники отмечают, что пробежки нужно делать не на полную силу, а примерно на 75 процентов от своих возможностей.