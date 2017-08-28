Отравление алкоголем: симптомы, первая помощь, профилактика

Сегодня, 12:17

Более 50% летальных исходов в результате отравления наступает именно при отравлении алкоголем

Алкоголь вредит нашему организму. Фото: flickr.com
Алкоголь вредит нашему организму. Фото: flickr.com

Многие считают, что прием алкоголя – это способ снять психоэмоциональное напряжение, расслабиться и поднять настроение. Мало кто задумывается о том, что даже небольшая доза алкоголя может стать ядом для человеческого организма. По данным статистики, более 50% летальных исходов в результате отравления наступает именно при отравлении алкоголем и его суррогатами. Поэтому очень важно оказать своевременную помощь человеку, отравившемуся спиртосодержащими напитками, пишет myfamilydoctor.ru.

Признаки алкогольного отравления:

  • отсутствие самокритики и переоценка своих возможностей (человек не признает, что пьян, и продолжает выпивать);
  • нарушение координации движений, расстройство внимания;
  • громкая, несвязная и нечеткая речь;
  • раскрепощение инстинктов, контролируемых в трезвом состоянии;
  • замедление пульса – менее 60 ударов в минуту;
  • покраснение лица, усиление потоотделения;
  • тошнота и рвота.

Если не прекратить употребление алкоголя, то признаки отравления усугубляются. Человек теряет сознание, у него понижается температура тела, сужаются зрачки. Возможно непроизвольное мочеиспускание и дефекация, обильная рвота. В таком состоянии нарушается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У пострадавших учащается пульс, он становится нитевидным (плохо прощупывается), дыхание становится шумным. Возможно обильное отделение слюны и слизи, иногда в виде пены.

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Первая помощь при отравлении алкоголем

При появлении первых признаков алкогольного отравления следует промыть пострадавшему желудок. С этой целью нужно вызвать у отравившегося человека рвоту. Если он находится в сознании, то также необходимо выпить несколько стаканов кипяченой воды комнатной температуры и механически спровоцировать приступ рвоты.

После промывания желудка отравившемуся необходимо выпить сладкий чай с лимоном, натуральный кофе или молоко и принять активированный уголь (одна таблетка на каждые 10 килограмм веса человека). Пострадавшего необходимо согреть, приложив к ступням и кистям рук теплую грелку.

Если человек находится без сознания, то необходимо срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Как предупредить отравление алкоголем

  • не следует употреблять алкоголь на голодный желудок;
  • перед застольем можно съесть бутерброд со сливочным маслом или салом;
  • нельзя понижать крепость напитков и смешивать разный алкоголь;
  • не стоит запивать алкоголь газированными напитками;
  • помещение необходимо проветривать, особенно при большом скоплении людей;
  • не рекомендуется курить;
  • перед приемом алкоголя и во время застолья можно принять препараты, предотвращающие алкогольное опьянение.

Тяжелое отравление алкоголем лечится в отделении токсикологии, где больного осматривает токсиколог, реаниматолог и невролог. При повторяющемся злоупотреблении спиртным, особенно у подростков, необходима консультация нарколога.
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