Почему большинство женщин держат детей слева

Исследования показали, что 70-85% женщин держат ребенка слева. Но до сих пор исследователи не знали, в чем причина. Специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили: это положительно влияет на взаимодействие между матерью и ребенком. Кроме того, так делают многие животные, передает The Daily Mail.

Ученые наблюдали за 10 видами животных, включая моржей и кенгуру. Оказалось, все предпочитали, чтобы детеныш находился слева. По словам исследователей, дело в том, что такое положение способствует попаданию информации о поведении и реакциях ребенка, например, смехе или слезах, в правое полушарие, отвечающее за обработку эмоций. Благодаря этому между матерью и ребенком формируется тесная связь, сообщает "Настроение" по материалам сайта Meddaily.

Мышцы на левой стороне тела контролируются правым полушарием, и наоборот. И, как известно, полушария отвечают за разные вещи. Так, левое полушарие, как правило, теснее связано с речью, обработкой слуховой информации и расчетами, а правое — с распознаванием лиц, ориентацией в пространстве, восприятием музыки и обработкой визуальной информации. Поэтому правое полушарие играет более важную роль в процессе ухода за ребенком.