Почему плакать полезно

Мы все рождаемся со слезами, но по какой-то причине, когда мы взрослеем, то начинаем считать, что слезы – это признак слабости как мужчин, так и женщин. Тем не менее, естественная потребность плакать хороша для нашего мозга, души и тела во многих отношениях.

Не сдерживайте слезы, потому что это может причинить вам вред, пишет orthodox.od.ua. Вот, что происходит, когда мы так делаем:

1. Детоксикация

Мы не плачем только тогда, когда нам грустно. Плач – это также физический импульс, связанный со слишком большим стрессом. Когда мы плачем, наше тело избавляется от гормона, связанный со стрессом, который потенциально может нанести вред Вашему здоровью, если его уровень не сбалансирован. Хронически высокий уровень кортизола может вызвать много неудобств, таких как проблемы со сном или с иммунной системой.

2. Бактерии в организме разрушаются

Ваши слезы удаляют все бактерии в глазах. Это происходит потому, что слезы содержат лизоцим (также известный как "антибиотик тела"), гормон, который можно найти в материнском грудном молоке и слюне. Когда Вы плачете, лизоцим высвобождается и он убивает 90% бактерий на своем пути. Это означает, что слезы не только выпускают токсины из организма, но они также разрушают другие токсины, которые находятся на поверхности тела.

3. Ваше зрение улучшается

Это знакомо многим: наши глаза устают, когда мы возвращаемся домой после того, как провели целый день на работе. В течение дня мембрана глаз сохнет, из-за чего глазам более сложно сосредоточиться. Слезы увлажняют эти мембраны и Ваше зрение снова становится ясным.

4. Ваше настроение улучшается

С помощью хорошего плача мы можем избавиться от стресса, потому что определенные гормоны высвобождаются из организма, и это оказывает положительное влияние на наше настроение. Исследование, проведенное в 2008 году на Университете Южной Флориды, показало, что 90% людей, которые не сдерживали слезы в стрессовых ситуациях, чувствовали большое облегчение и улучшение настроения. Люди, которые не плачут, испытывают недостаток этой "отдушины", когда они сталкиваются с трудной жизненной ситуацией.

5. Вы сталкиваетесь с собственными эмоциями

Люди, которые говорят, что они никогда не плачут, вероятно, лгут себе и другим, что у них есть что-то, что важнее слез. У всех нас есть что-то, что может заставить нас плакать и это не то, чего мы должны стыдиться. Столкнувшись с эмоциональным кризисом, достаточно сложно само по себе удерживать слезы только потому, что мысли о том, "что другие подумают" не имеют никакого смысла и только увеличивают стресс.

6. Слезы – мощная форма общения

Когда кто-то рядом с вами начинает плакать, инстинктивно Вы знаете, что-то не так. В этой ситуации вам не нужны слова, чтобы чувствовать печаль или разочарование кого-то другого. Слезы могут помочь начать глубокую и столь необходимую дискуссию среди друзей, любимых и супругов.

7. Они уменьшают раздражение

Слезы появляются не только тогда, когда нам грустно. Они являются естественной защитой организма, когда инородное тело касается глаз. Когда пыль, песок или ресницы попадают в глаза, естественная реакция тела – сделать Ваши глаза мокрыми. Таким образом, мембрана глаз защищена от повреждений и инфекций. Причина, почему слезы появляются, когда вы режете лук, связана с тем, что этот овощ испускает газ, который "атакует" глаза и слезы пытаются бороться с этим раздражителем (поэтому очень важно, что, прежде чем резать лук, стоит положить его в холодильник или замочить в холодной воде).

8. Улучшает благосостояние всего тела

Мы уже установили, что слезы могут быть полезным для нашего здоровья во многом – улучшают настроение, снижают уровень стресса и защищают глаза от бактерий. Знали ли Вы, что слезы от эмоционального плача содержат на 24% больше белка альбумина, чем любые другие слезы? Это помогает регулировать метаболизм. Плач может помочь в борьбе с некоторыми другими заболеваниями, такими как высокое кровяное давление, ожирение и диабет.