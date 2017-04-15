Почему появляется перхоть

Перхоть – проблема, с которой сталкиваются многие из нас. Снег в волосах, как правило, появляется в силу некоторых медицинских, а не косметических причин. Поэтому для устранения перхоти нужно избавиться от причины ее появления, пишет likar.info.

Сухость кожи

Основная причина появления перхоти – это чрезмерная сухость кожных покровов, из-за чего кожа шелушится и появляется перхоть. Сухость кожи усиливается осенью и зимой, когда человек основное время проводит в теплом помещении или на холодном воздухе. Вот поэтому в эти сезоны перхоти становится больше.

Перепады температур – одно из самых нежелательных обстоятельств для волос и кожи головы. Частая сушка волос феном также является серьезным фактором, способствующим шелушению кожи и появлению перхоти.

Жирная кожа

Не только сухая, но и жирная кожа может стать причиной появления перхоти. Высокая жирность кожи – это следствие усиленной работы сальных желез. Так кожа покрывается жирной пленкой, которая закрывает поры кожи, мешая ей дышать. Это приводит к раздражению мелких нервных окончаний, что приводит к появлению зуда. Ороговевшие частички кожи начинают прилипать друг к другу, а при отслаивании образуются крупные хлопья перхоти, которые пропитаны жиром.

Недостаточная гигиена головы

Недостаточно частое мытье волос – еще одна распространенная причина появления перхоти. Если голову мыть редко или неправильно, то в волосах может образоваться смесь из кожного жира и мертвых ороговевших клеток.

Лак для волос, пенки, гели и воск могут накапливаться в волосах, делая их еще более жирными. Это только повышает риск появления перхоти. Поэтому вы должны регулярно мыть волосы, а также свести к минимуму использование специальных средств для волос, которые могут повышать их жирность.

Стрессы

Усиленное шелушение кожи головы нередко возникает при стрессах и волнениях. В группе повышенного риска появления перхоти находятся люди с неврологическими нарушениями, а также те, кто перенес сильные эмоциональные потрясения.

Недостаток витаминов

Как правило, поздней осенью и зимой у большинства людей снижается иммунитет, что может спровоцировать специфическую реакцию кожи головы, вследствие чего и появляется перхоть.

Как известно, степень сопротивляемости организма во многом зависит от обеспеченности организма витаминами и микроэлементами. В частности, спровоцировать появление перхоти может недостаток цинка, витаминов группы В, а также полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Самым лучшим способом предотвратить появления перхоти станет разнообразное и сбалансированное питание, которое поможет обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.