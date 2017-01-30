Почему появляется ранняя седина

Появление седины во многом обусловлено генетически. Однако, в некоторых случаях на этот процесс может повлиять образ жизни, питание, экологическая обстановка и прочее

Цвет волос зависит от соотношения двух природных пигментов: черно-коричневого эумеланина и желто-красного феомеланина. Если волосы седеют, значит продуцирующие меланин клетки (меланоциты) перестали работать должным образом. В волосах накапливаются микроскопические пузырьки перекиси водорода, и они становятся белыми изнутри, пишет likar.info.

Половина всех людей к 50 годам имеют значительное количество седых волос. Представители европеоидной и монголоидной расы начинают седеть после 30 лет, а негроидной — после 40. О преждевременном поседении говорят лишь в тех случаях, когда волосы стали терять цвет после 20 лет.

Потеря меланина во многом обусловлена генетически, лишь в редких случаях появление седины зависит и от других факторов: образа жизни, питания, экологической обстановки и проч.

Ранняя седина – это медицинская проблема?

Само по себе появление седых волос медицинской проблемой не является, хотя иногда к сокращению продуцирующих меланин клеток могут привести следующие состояния:

- Стресс. Вопреки распространенному мнению, "стрессовая теория" седины остается неподтвержденной. Исследование Нью-Йоркского университета (2013) показало, что стресс может привести к истощению меланоцитов в основании волосяных фолликулов у мышей. Более надежных доказательств пока не появилось, но существует масса менее научных данных в ее поддержку. Например, фотографии президентов до инаугурации и спустя 2-3 года.

- Заболевания щитовидной железы и проблемы с гипофизом.

- Витилиго.

- Аутоиммунные заболевания.

- Дефицит витамина B12. Если в связи этим человек начинает седеть, то, скорее всего, речь идет о серьезной анемии. Снижение красных кровяных телец происходит, когда кишечник не может поглощать достаточное количества витамина B12. В таком случае прием витамина может вернуть волосам пигментацию.

- Курение. Исследование 1996 года показало, что курение может стать причиной преждевременного поседения. Оказывается, курильщики имеют в 4 раза больше шансов рано поседеть в сравнении с некурящими.

Можно ли остановить появление седины?

Пока единственным "лекарством" от седины остается краска для волос. Не существует никаких специальных диет, пищевых добавок, витаминов или белков, которые могли бы каким-то образом повлиять на этот процесс (хотя некоторые недобросовестные производители заявляют об обратном).

Однажды французские ученые обнаружили, что препарат для лечения лейкемии имантиниб дает неожиданный побочный эффект: у некоторых седых пациентов волосы временно потемнели. Само собой, это слишком дорогой и опасный способ избавиться от седины. Тем не менее, если механизм действия имантиниба на меланоциты когда-нибудь откроют, возможно, ученым удасться разработать более безопасный и дешевый препарат, восстанавливающий натуральный цвет волос.