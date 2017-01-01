Почему возникает мелазма и как избавиться от повышенной пигментации кожи

Для успешного лечения повышенной пигментации кожи сегодня используют различные медикаментозные средства и аппаратную косметологию. Однако терапевтический эффект будет временным, если не устранить истинную причину мелазмы

Мелазма – это нарушение пигментации кожи, которое носит доброкачественный характер. Как правило, мелазма проявляется главным образом на лице и шее. Пятна ограничены в размерах, и могут возникать единичными очагами или иметь множественный характер, пишет likar.info.

Обычно мелазма неравномерно покрывает участки на лице и шее. Цвет пятен варьирует от светло-коричневого до почти черного цвета. Пятна имеют четки контуры и преимущественно располагаются на открытых участках кожи. Пигментные образования при данной патологии не шелушатся, и структура пораженных участков кожи не меняется. Следует отметить, что при мелазме не происходит поражения слизистых оболочек.

Примечательно, что с наступлением осени и в зимний период пятна мелазмы начинают светлеть, а весной вновь темнеют.

Согласно медицинским наблюдениям, чаще всего мелазмой страдают женщины. У мужчин такое нарушение пигментации встречается очень редко. Такое различие наводит на мысль о гормональной природе данной проблемы.

Причины появления мелазмы

Появление мелазмы – это результат высокой активности меланоцитов, клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Причины такой повышенной активности меланоцитов могут быть следующими:

Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения. Длительное пребывание под солнцем, а также посещение солярия негативно сказывается на состоянии кожи. Ультрафиолет провоцирует продукцию меланина, и при избыточном его воздействии происходит разрастание меланоцитов.

Наследственная предрасположенность. У человека возможна наследственная предрасположенность к гиперпигментации. Другими словами, кожа человека слишком чувствительна к любым раздражителям меланоцитов.

Гормональные нарушения. Различные нарушения гормонального фона – серьезный фактор развития мелазмы. В частности, это может быть дисфункция яичников, нарушение работы печени, щитовидной железы, применение гормональных контрацептивов, беременность, заместительная гормональная терапия при менопаузе и другие состояния гормонального нарушения.

Прием некоторых лекарств или косметических средств. В частности, речь идет о средствах, которые содержат фотосенсибилизаторы – вещества, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам.

Заболевания системы пищеварения. Заболевания желудочно-кишечного тракта, а также метаболические нарушения, приводящие к нехватке тех или иных биологически активных веществ в организме (витаминов, минералов, ферментов и других) могут спровоцировать появление мелазмы.

Следует отметить, что точные причины развития мелазмы неизвестны. К тому же проведено пока не очень много исследований на эту тему. Появление пятен может быть связано с одной из вышеперечисленных проблем или сразу несколькими.

Виды мелазмы

Существует несколько разновидностей мелазмы. В зависимости от глубины залегания в коже выделяют следующие виды мелазм:

Эпидермальная. В данном случае мелазма располагается в эпидермисе. Как правило, в таком случае пигментное образование имеет светлый оттенок и четкие границы, которых очень легко выявить под лучами ультрафиолетовой лампы. Эпидермальная мелазма лучше всего поддается лечению.

Дермальная. В данном случае продукция пигмента происходит по всей дерме. При этом контуры пятен достаточно расплывчаты, а контуры приобретают темно-коричневый оттенок. Дермальная мелазма сложнее всего поддается терапии.

Смешанная. В таком случае мелазма характеризуется наличием неоднородных пятен различных тонов и разной степени четкости. В таком случае одни участки достаточно хорошо реагируют на лечение, а другие – хуже.

В зависимости от характера протекания мелазма может быть следующих видов:

Проходящая. При таком случае после устранения фактора, вызвавшего пигментацию, пятна полностью исчезают.

Персистирующая. Со временем пятна становятся меньше и светлее, однако не проходят полностью.

В зависимости от клинических признаков мелазма бывает следующих видов:

Малярная – основные пигментные очаги локализуются в области щек и носа.

Центрально-лицевая – пигментная пятна главным образом локализуются в области лба, верхней губы, носа и подбородка.

Мандибулярная – пигментные пятна поражают дугу нижней челюсти.

Методы диагностики мелазмы

Поставить диагноз при мелазме не сложно. С большой долей вероятности диагноз можно установить уже основываясь на внешних признаках. В ходе диагностики врач обязательно должен дифференцировать мелазму от кожных заболеваний и состояний, дающих схожую симптоматику, а именно: вторичной пигментации, пигментной ксеродермы, меланоза Риля, невусов и других пигментных образований. С помощью специального инструмента – лампы Вуда, можно дифференцировать мелазму от других заболеваний и классифицировать ее.

Методы лечения повышенной пигментации

Для того, чтобы успешно справиться с мелазмой, необходимо точно установить причину появления усиленной пигментации. В этой связи лечением этой патологии должен заниматься не только врач-дерматолог, но и другие специалисты, например, эндокринолог, гастроэнтеролог, аллерголог и другие врачи в зависимости от причины, вызывавшей повышенную пигментацию кожных покровов.

Мелазма, которая вызвана беременностью (а точнее – изменением гормонального фона при беременности), как правило, проходит самостоятельно, и поэтому не нуждается в каких-то специфических методах лечения. В остальных случаях необходима тщательная диагностика и терапия.

Стоит учитывать тот факт, что мелазма характеризуется устойчивостью к различным методам лечения. Основными терапевтическими методами при мелазме являются:

Медикаментозная терапия. Для устранения гиперпигментации применяются препараты, угнетающие действие тирозинкиназы. Именно этот фермент ответственен за синтез меланина из аминокислоты тирозина. При этом следует учитывать тот факт, что такие препараты имеют и побочные эффекты, среди которых – вторичная гиперпигментация, дерматит, жжение, покраснение кожи и другие. При появлении подобных проявлений необходимо обратиться к врачу. Использование местных препаратов на основе ингибиторов тирозинкиназы особенно эффективно при эпидермальной мелазме. В ряде случаев пациенту назначают не местные, а инъекционные формы ингибиторов тирозинкиназы.

Фотолечение. Одним из компонентов комплексной терапии мелазмы является аппаратное лечение. В частности, с гиперпигментацией успешно борются лазеры и иные интесивно-пульсирующие установки. С помощью лазерных технологий удается избирательно действовать на пигментные пятна, не задевая при этом здоровых.

Химический пилинг. Для восстановления регенерации кожи и замедления процесса образования меланоцитов используются химические пилинги, при которых снимается верхний слой эпидермиса. В зависимости от вида мелазмы применяются поверхностные или серединные пилинги. Глубинные пилинги для лечения мелазмы не используются, поскольку в таком случае существует повышенный риск вторичной гиперпигментации.

Следует понимать, что терапевтические методики, направленные на устранение симптома, и косметические процедуры будут носить лишь временный эффект, если не бороться с причиной мелазмы. Для того чтобы пигментация не повторилась вновь, необходимо лечение основной проблемы, вызвавшей потемнение участков кожи.