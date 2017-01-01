Почему возникает мелазма и как избавиться от повышенной пигментации кожи
Для успешного лечения повышенной пигментации кожи сегодня используют различные медикаментозные средства и аппаратную косметологию. Однако терапевтический эффект будет временным, если не устранить истинную причину мелазмы
Мелазма – это нарушение пигментации кожи, которое носит доброкачественный характер. Как правило, мелазма проявляется главным образом на лице и шее. Пятна ограничены в размерах, и могут возникать единичными очагами или иметь множественный характер, пишет likar.info.
Обычно мелазма неравномерно покрывает участки на лице и шее. Цвет пятен варьирует от светло-коричневого до почти черного цвета. Пятна имеют четки контуры и преимущественно располагаются на открытых участках кожи. Пигментные образования при данной патологии не шелушатся, и структура пораженных участков кожи не меняется. Следует отметить, что при мелазме не происходит поражения слизистых оболочек.
Примечательно, что с наступлением осени и в зимний период пятна мелазмы начинают светлеть, а весной вновь темнеют.
Согласно медицинским наблюдениям, чаще всего мелазмой страдают женщины. У мужчин такое нарушение пигментации встречается очень редко. Такое различие наводит на мысль о гормональной природе данной проблемы.
Причины появления мелазмы
Появление мелазмы – это результат высокой активности меланоцитов, клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Причины такой повышенной активности меланоцитов могут быть следующими:
Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения. Длительное пребывание под солнцем, а также посещение солярия негативно сказывается на состоянии кожи. Ультрафиолет провоцирует продукцию меланина, и при избыточном его воздействии происходит разрастание меланоцитов.
Наследственная предрасположенность. У человека возможна наследственная предрасположенность к гиперпигментации. Другими словами, кожа человека слишком чувствительна к любым раздражителям меланоцитов.
Гормональные нарушения. Различные нарушения гормонального фона – серьезный фактор развития мелазмы. В частности, это может быть дисфункция яичников, нарушение работы печени, щитовидной железы, применение гормональных контрацептивов, беременность, заместительная гормональная терапия при менопаузе и другие состояния гормонального нарушения.
Прием некоторых лекарств или косметических средств. В частности, речь идет о средствах, которые содержат фотосенсибилизаторы – вещества, повышающие чувствительность кожи к солнечным лучам.
Заболевания системы пищеварения. Заболевания желудочно-кишечного тракта, а также метаболические нарушения, приводящие к нехватке тех или иных биологически активных веществ в организме (витаминов, минералов, ферментов и других) могут спровоцировать появление мелазмы.
Следует отметить, что точные причины развития мелазмы неизвестны. К тому же проведено пока не очень много исследований на эту тему. Появление пятен может быть связано с одной из вышеперечисленных проблем или сразу несколькими.
Виды мелазмы
Существует несколько разновидностей мелазмы. В зависимости от глубины залегания в коже выделяют следующие виды мелазм:
Эпидермальная. В данном случае мелазма располагается в эпидермисе. Как правило, в таком случае пигментное образование имеет светлый оттенок и четкие границы, которых очень легко выявить под лучами ультрафиолетовой лампы. Эпидермальная мелазма лучше всего поддается лечению.
Дермальная. В данном случае продукция пигмента происходит по всей дерме. При этом контуры пятен достаточно расплывчаты, а контуры приобретают темно-коричневый оттенок. Дермальная мелазма сложнее всего поддается терапии.
Смешанная. В таком случае мелазма характеризуется наличием неоднородных пятен различных тонов и разной степени четкости. В таком случае одни участки достаточно хорошо реагируют на лечение, а другие – хуже.
В зависимости от характера протекания мелазма может быть следующих видов:
Проходящая. При таком случае после устранения фактора, вызвавшего пигментацию, пятна полностью исчезают.
Персистирующая. Со временем пятна становятся меньше и светлее, однако не проходят полностью.
В зависимости от клинических признаков мелазма бывает следующих видов:
Малярная – основные пигментные очаги локализуются в области щек и носа.
Центрально-лицевая – пигментная пятна главным образом локализуются в области лба, верхней губы, носа и подбородка.
Мандибулярная – пигментные пятна поражают дугу нижней челюсти.
Методы диагностики мелазмы
Поставить диагноз при мелазме не сложно. С большой долей вероятности диагноз можно установить уже основываясь на внешних признаках. В ходе диагностики врач обязательно должен дифференцировать мелазму от кожных заболеваний и состояний, дающих схожую симптоматику, а именно: вторичной пигментации, пигментной ксеродермы, меланоза Риля, невусов и других пигментных образований. С помощью специального инструмента – лампы Вуда, можно дифференцировать мелазму от других заболеваний и классифицировать ее.
Методы лечения повышенной пигментации
Для того, чтобы успешно справиться с мелазмой, необходимо точно установить причину появления усиленной пигментации. В этой связи лечением этой патологии должен заниматься не только врач-дерматолог, но и другие специалисты, например, эндокринолог, гастроэнтеролог, аллерголог и другие врачи в зависимости от причины, вызывавшей повышенную пигментацию кожных покровов.
Мелазма, которая вызвана беременностью (а точнее – изменением гормонального фона при беременности), как правило, проходит самостоятельно, и поэтому не нуждается в каких-то специфических методах лечения. В остальных случаях необходима тщательная диагностика и терапия.
Стоит учитывать тот факт, что мелазма характеризуется устойчивостью к различным методам лечения. Основными терапевтическими методами при мелазме являются:
Медикаментозная терапия. Для устранения гиперпигментации применяются препараты, угнетающие действие тирозинкиназы. Именно этот фермент ответственен за синтез меланина из аминокислоты тирозина. При этом следует учитывать тот факт, что такие препараты имеют и побочные эффекты, среди которых – вторичная гиперпигментация, дерматит, жжение, покраснение кожи и другие. При появлении подобных проявлений необходимо обратиться к врачу. Использование местных препаратов на основе ингибиторов тирозинкиназы особенно эффективно при эпидермальной мелазме. В ряде случаев пациенту назначают не местные, а инъекционные формы ингибиторов тирозинкиназы.
Фотолечение. Одним из компонентов комплексной терапии мелазмы является аппаратное лечение. В частности, с гиперпигментацией успешно борются лазеры и иные интесивно-пульсирующие установки. С помощью лазерных технологий удается избирательно действовать на пигментные пятна, не задевая при этом здоровых.
Химический пилинг. Для восстановления регенерации кожи и замедления процесса образования меланоцитов используются химические пилинги, при которых снимается верхний слой эпидермиса. В зависимости от вида мелазмы применяются поверхностные или серединные пилинги. Глубинные пилинги для лечения мелазмы не используются, поскольку в таком случае существует повышенный риск вторичной гиперпигментации.
Следует понимать, что терапевтические методики, направленные на устранение симптома, и косметические процедуры будут носить лишь временный эффект, если не бороться с причиной мелазмы. Для того чтобы пигментация не повторилась вновь, необходимо лечение основной проблемы, вызвавшей потемнение участков кожи.
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