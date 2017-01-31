Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

Известно, что человек каждый день теряет сотни волосинок (считается нормальным, если в сутки выпадает до 100 волос), но мы это совершенно не замечаем, так как на смену им вырастают новые, пишет Медобзор.

Но если рост волос замедляется или по каким-то причинам ускоряется их выпадение, это может стать причиной начинающегося облысения (научное название "алопеция"). Выпадение волос может быть частичным. Облысению больше подвержены, конечно, мужчины, причем оно начинается с лобных участков и темени. Поэтому, если вы стали обнаруживать по утрам на своей подушке выпавшие волосы, это повод задуматься над причинами выпадения волос и начать принимать меры для борьбы с этим явлением.

Простой тест на выпадение волос

Чтобы определить, что с вашими волосами все в порядке, проведите простой тест на выпадение волос. Для этого внимательно рассмотрите свой выпавший волос. Если на его кончике отсутствует темный мешочек – причин для беспокойства пока нет. Если мешочек имеется, тогда проделайте такой опыт: не мойте голову три дня, а затем потяните за пучок волос, растущих на макушке и висках. Если каждый раз после проведения такого опыта у вас в руке остается более пяти волос, это означает, что у вас имеется определенная патология и нужно искать причину выпадения волос.

Причины выпадения волос

Причины выпадения волос могут быть весьма разнообразными. Основными из них являются:

1. Недостаточный иммунитет. Выпадение волос у женщин может быть вызвано потерей иммунитета. Это часто случается, когда организм ослаблен или когда работает на "повышенных оборотах". Так, многие женщины отмечали выпадение волос после родов или во время кормления грудью. Кроме того, частые респираторные или более серьезные заболевания простудного (инфекционного) характера также могут стать причиной облысения. Это же может стать причиной выпадения волос у мужчин.

Рекомендации: с этим можно бороться. Проконсультируйтесь с доктором, какие препараты нужно принимать, чтобы восстановить иммунитет. Не изнуряйте себя диетами, лучше займитесь спортом. Это поможет укрепить организм и избавиться от простудных заболеваний. Выезжайте каждое лето к морю, где организм закалиться и получит достаточное количество витамина D.

2. Нехватка в организме железа. Недостаток железа в женском организме может возникать из-за ежемесячной кровопотери во время "критических дней" или же злоупотребления различными новомодными диетами. Постоянное голодание, как следствие – анемия, сонливость, общая слабость – это все признаки дефицита железа в организме.

Совет: для выздоровления и восстановления функций кожного покрова головы необходимо пополнить баланс железа в организме. Можно пропить курс витаминов, а также употреблять в пищу железосодержащие продукты. К ним относятся: печень, рыба и мясо (говядина), яичный желток, ржаной хлеб, каши (гречневая, овсяная), железосодержащие соки (яблочный, гранатовый).

3. Реакция на прием лекарственных препаратов. "Одно лечим – другое калечим!" – гласит народная поговорка. Многие лекарственные препараты имеют такое действие на кожу головы и волосяной покров. Самым серьезным из них является химиотерапия (назначаются при лечении рака). Однако не только столь кардинальные меры приводят к облысению у мужчин и у женщин. К столь негативным последствиям приводят также таблетки от повышенного давления, некоторые противозачаточные пилюли, часть стероидов, антидепрессанты, мочегонные и привычный каждому аспирин.

Что делать? Как только курс лечения будет завершен, волосяной покров будет восстанавливаться (кроме случаев достаточно тяжелого течения болезни, например, раковых опухолей). Однако и это не обязательно. У части онкологических больных волосяной покров полностью восстанавливается. Прекращать прием препаратов нельзя, не посоветовавшись с врачом.

4. Нарушения на гормональном уровне, химиотерапия и прием различных гормональных препаратов. Причиной выпадения волос у женщин могут быть гормональные нарушения. На выпадение волос влияют те или иные гормоны, вернее, их несбалансированность. Для женщин избыток мужского полового гормона тестостерона может вызвать названные нарушения. Обычно это случается тогда, когда девушка начинает половую жизнь, в период после беременности и родов, период менопаузы. Кроме того, причинами болезни могут стать нарушения эндокринной системы или сахарный диабет.

Рекомендации: посетите врача-эндокринолога, проверьте щитовидную железу, сделайте анализы крови на гормоны и биохимию. После консультации с доктором вы сможете принимать препараты, которые не только избавят вас от выпадения волос, но еще и помогут вашей эндокринной системе. Курс лечения обычно составляет 2-3 недели (до 24 дней).

5. Различные инфекционные заболевания кожи головы. К выпадению волос приводят такие инфекционные заболевания кожи головы, как себорея и дерматит. Причинами дерматитов могут быть как внешние возбудители, так и внутреннее состояние всего организма, например, аллергические реакции.

Как предотвратить выпадение волос? Обратитесь к врачу для установления причины появления того или иного вида дерматита. Здесь, к сожалению, не помогут ни маски для кожи головы, ни травы. Сначала нужно вылечить заболевание.

6. Недостаточное снабжение кровью корней волос и кожи головы. Не менее важной причиной выпадения волос является недостаточное кровоснабжение сосудов головы. Причиной данного нарушения может быть какое-либо общее заболевание (сердечно-сосудистые, остеохондроз), а также частое употребление кофеиносодержащих напитков: кофе, крепкого чая. Под влияние данных напитков сосуды резко сужаются. Кроме того, частое употребление алкоголя (коньяка) также негативно влияет на кожу головы.

Что делать? Ограничьтесь 1-2 чашечками кофе в день. Пусть все напитки в вашем рационе будут в меру. Занимайтесь спортом, "разбавляйте" сидячий образ жизни другими занятиями, ежедневно выходите на прогулку, по возможности больше отдыхаете.

7. Недостаточно насыщенное витаминами и микроэлементами питание. Часто причиной выпадения волос является недостаток микроэлементов и витаминов, который особо чувствителен во время весеннего гипервитаминоза (авитаминоза). Кроме того, частое употребление алкоголя и привычка курить также "сжигает" часть витаминов, которые помогают организму бороться с интоксикацией.

Совет: принимайте весной витаминный комплекс, предварительно проконсультировавшись с вашим терапевтом. А также ешьте свежие фрукты и овощи. Можно дополнять свой рацион некоторыми микроэлементами. Помните, что здоровый организм выдают блестящие пышные волосы, красивые, неломкие ногти.

8. Последствия перенесенных стрессов. Часто волосы выпадают от постоянных стрессов на работе или дома. Стоит немного понервничать, как уже появляются "первый ласточки". Конечно, если стресс был единичным, то восстановление не заставит себя ждать. Но если стресс уже перешел в "хроническую" форму, то сосуды кожи головы сильно мужаются, кровообращение заметно ослабевает, и волосы начинают интенсивно выпадать.

Совет: не обязательно садиться на антидепрессанты. Достаточно выпить чай с мятой или мелиссой. Вообще травяные настои успокаивают, расслабляют. Можно принять ванну с добавками из трав мяты и ромашки. Еще желательно высыпаться после работы, поскольку постоянная усталость опять же приведет к стрессу.

9. Влияние загрязненной окружающей среды и агрессивных внешних факторов. На состояние волос может влиять и экологическая ситуация в регионе. Загрязнение воздуха, повышенный уровень радиационного фона, различные осадки плюс нерациональное и неправильно питание – все эти факторы влияют на здоровье не только волос, но и всего организма в целом.

Рекомендации: лучшим выходом будет переезд в более экологически благоприятный район. Если это невозможно, то необходимо поддерживать организм чистыми продуктами, избегать стрессовых ситуаций и хронических заболеваний, чтобы вы как можно легче переносили окружающую среду.

10. Воздействие высоких и низких температур. Данная проблема может наблюдаться и у взрослых, и у детей. Выпадение волос у детей, впрочем, как и у взрослых, может быть вызвано небрежным отношение к своему здоровью. Например, хождение без головного убора в морозы или на открытом солнце.