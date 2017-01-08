Почему японки не полнеют: ТОП-10 секретов стройности
Японская кухня сильно облегчает людям жизнь — рыба сырая, рис — замоченный в воде, овощи без тепловой обработки
В Японии легко перепутать 50-летнюю женщину с 20-летней девушкой из-за того, что выглядят они отлично. Примечательно, что Японии всего один 3,5% полных людей.
Кроме бьюти-секретов, они также имеют свои правильные привычки в еде.
Сайт Домашний очаг выяснил 10 секретов стройности японок.
Рис
Это основа азиатской кухни и самый главный элемент в системе питания любого японца. Кроме того, это не только основной гарнир, но еще и заменитель хлеба. Несмотря на то, что рис — продукт с высоким содержанием углеводов, он считается главным элементом японский диеты.
Правда, японцы готовят рис совсем не так, как мы привыкли: его не солят, не заправляют маслом и, что самое интересное, не варят, а замачивают в воде.
Рыба
Японки практически не едят жирное мясо, но зато и дня не могут представить без свежей рыбы и морепродуктов. Поправиться, если есть много рыбы, фактически невозможно, а вот насытить организм полезными веществами — легко!
Отмечается, что именно морепродукты — источник йода и жирных кислот омега-3, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблем со щитовидной железой.
Маленькие порции
Японцы никогда не едят много — только скромными порциями. Даже традиционные японские коробочки для ланча, бенто, показались бы нам смешными — и это весь обед? Таким образом, японцы с детства приучены к одной из основ здорового питания — есть очень маленькими порциями, но часто.
Способ приготовления пищи
Жареная пища — это явно не про японскую кухню. Японцы вообще не привыкли такое есть! Разумеется, в меню ресторанов можно найти что-нибудь в панировке и зажаренное в масле, однако в повседневной жизни японские девушки едят пищу, приготовленную на пару или сваренную.
Зеленый чай
Это не только источник антиоксидантов, которые замедляют процесс старения организма, но и верный помощник в процессе похудения: он является мочегонным средством, а значит, выводит из организма лишнюю жидкость.
У японцев традиции чайных церемоний, существующие сотни лет, популярны до сих пор. Разумеется, обычный японец не колдует два часа над чайником, но зеленый чай принято пить несколько раз в день.
Соя
Богатая протеинами, нежирная и низкокалорийная соя сопровождает каждый прием пищи японцев: будь то соус, соевое молоко или тофу. Таким образом, в рационе японцев не бывает дефицита растительного белка, необходимого материала для "строительства" мышц.
Овощи
Каждый японец очень трепетно относится к выбору овощей: без них обед — не обед, а ужин — не ужин! Японцы обожают дайкон, лук-порей, капусту, а еще едят такие экзотичные для нас блюда, как бамбуковые побеги и корни лотоса… Но самое главное — в стране Восходящего солнца делают только простые свежие салаты, без замысловатых заправок — и, конечно же, без майонеза.
Только свежие продукты
В пищу японцы стараются употреблять лишь свежие продукты, приготовленные только "здесь и сейчас" — такое понятие, как "срок годности" для них практически не существует.
Так привычный для нас способ "нажарить котлеток на 5 дней вперед" тут совсем не работает. Впрочем, сама японская кухня в этом плане сильно облегчает людям жизнь — рыба сырая, рис — замоченный в воде, овощи без тепловой обработки… Собственно, готовить-то ничего почти и не нужно!
Несладкие десерты
Разумеется, японцы тоже люди и тоже любят сладости. Но их представления о десертах очень сильно отличаются от наших — никакого тебе бисквита, жирного крема, сливок, шоколадных тортов… Даже мороженое японцы умудряются делать из риса (мойчи)! В целом японские десерты низкокалорийные, не очень сладкие и, возможно, не самые вкусные для европейцев. Зато никаких отложении на животе!
Дзен-буддистское отношение к еде
В Японии есть такое понятие, как "храмовая кухня" — ее на протяжении восьмисот лет практиковали японские монахи, но этот принцип питания до сих пор популярен у многих жителей страны Восходящего солнца. Дзен-буддистское отношение к еде заключается том, что пища должна стать основой духовного роста. Таким образом, предполагается полный отказ от мяса и аскетизм.
Многие японские женщины придерживаются подобного питания. Они едят лишь маленькие порции блюд исключительно из растительных продуктов, которые могут быть подвержены лишь минимальной тепловой обработке.
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