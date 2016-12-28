Полынь помогает вылечиться от туберкулеза – ученые

Чтобы обнаружить действенность артемизинина, исследователям пришлось перебрать более 540 тысяч соединений

От туберкулеза поможет вылечиться вещество, которое содержиться в полыни. Об этом заявили ученые из Университета штата Мичиган в США, опубликовав результаты исследования в Nature Chemical Biology.

По их данным, полынь однолетняя содержит артемизинин – соединение, в наши дни являющееся наиболее эффективным лекарством против тропической малярии. За его открытие китайский фармаколог Ту Юю получил половину Нобелевской премии. Также полынь однолетняя используется в традиционной китайской медицине.

Теперь же исследования показали, что артемизинин способен блокировать защитный механизм бактерии Mycobacterium tuberculosis, возбудителя туберкулеза. Отмечается, что благодаря этому бактерия не может сопротивляться антибиотикам.

Во время эксперимента, чтобы обнаружить действенность артемизинина, исследователям пришлось перебрать более 540 тыс. соединений.

Несмотря на многообещающие результаты, ученые отмечают, что до использования артемизинина в качестве лекарства от туберкулеза пока далеко. Для начала надо как минимум изучить его взаимодействие с уже используемыми препаратами и выяснить, не вырабатывается ли к нему устойчивость.

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