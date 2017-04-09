Польза и вред изюма для организма

Вчера, 03:23

Сушеный виноград полезен для центральной нервной системы, а также может помочь женщине при токсикозе во время беременности

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Изюм –  калорийные сушеные ягоды винограда. Этот сухофрукт распространен во многих странах и поэтому используется практически во всех мировых кухня.

О полезных свойствах изюма пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.

Изюм полезен для головного мозга

Именно центральная нервная система является главным потребителем "изюмных" углеводов, беспрепятственно проникающих через гематоэнцефалический барьер. Изюм способствует быстроте реакции и мышления.  Из-за этого свойства его часто рекомендуют студентам в период подготовки к экзаменам.

Польза изюма: кальциево-магниевые заплатки

Инозиты (многоатомные кольцевидные спирты) содержатся в изюме в большом количестве и доставляют энергию в митохондриальные "тепловые станции" именно в то место, где это особенно нужно "здесь и сейчас". Например, у мужчин с эректильной дисфункцией инозиты изюма направляются прямиком в пещеристые тела, обеспечивая стойкий эффект.

Вред

Негативные моменты – это косточки в изюме. Если их тщательно не пережевать, либо не размолоть с помощью блендера или миксера, то они могут попасть в червеобразный отросток слепой кишки, вызвав его воспаление (аппендицит).

Косточки могут повредить эмаль зубов. Мелкие частицы изюма, задержавшиеся в полости рта (межзубных промежутках и десневых карманах), могут стать хорошей питательной средой для бактерий, которые повреждают слизистую оболочку внутренних органов. Подобные повреждения приводят к воспалениям и развитию гастрита, язвы и других заболеваний.

Вот почему после употребления изюма следует тщательно почистить зубы с использованием специальных нитей или зубочисток.

Другие особенности применения сушеного винограда

Несомненна польза изюма при токсикозе беременности, когда женщина не может принимать пищу из-за неукротимой рвоты. Обладая высокой калорийностью, изюм не позволит обделить энергией и строительным материалом растущий в утробе матери плод. А кормящей грудным молоком женщине изюм поможет вырастить иммунологически здорового ребенка.

Есть данные о том, что польза изюма распространяется на кожные покровы. Например, при экземе действующие вещества изюма уменьшают ранимость и раздражимость кожи.
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