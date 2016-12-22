Повышенная чувствительность зубов: преодолеть, нельзя терпеть

В канун праздников вопрос "запущенных" процессов в организме стоит особо остро. С головой окунуться в круговорот гуляний и дружеских встреч мешают опасения, в том числе, связанные с повышенной чувствительностью зубов. Эта проблема знакома многим, но каждый третий в нашей стране вынужден с ней сталкиваться ежедневно. Как же почувствовать веселье приближающихся праздников, не отказывая себе в чашке горячего какао и не скрывая улыбку на морозе?

В идеале, первое, что необходимо сделать – обратиться к стоматологу. Только он сможет установить причину гиперчувствительности зубов. Возможно, причина в том, что в силу определенных обстоятельств эмаль стала тоньше, оголяя дентинные канальцы. А вдруг это признак пародонтита или результат некачественного отбеливания зубов? Лучше все же перестраховаться.

Еще до похода к врачу можно проанализировать свои бытовые и пищевые привычки, а также начать операцию по предотвращению злополучных мурашек по коже от соприкосновения с раздражителем (будь то химический, физический или температурный реагент).

Задача номер один – выяснить, как часто в рационе мелькают сладкие, соленые и кислые продукты, а также газированные напитки. Если такая еда ежедневно попадает на стол, а избежать этого нет возможности либо желания, надо выработать привычку после каждого приема пищи ополаскивать рот обычной водой. Такая манипуляция убережет эмаль от химического воздействия и сохранит здоровье зубов. Что касается питания, немаловажным остается вопрос сбалансированности рациона. Зубная эмаль сохраняет свои защитные свойства при регулярном поступлении в организм кальция и фосфора, а также витаминов A и D. Рекомендуется также употреблять еду приблизительно одной температуры, избегая сочетания горячего и холодного (кофе и мороженое, пицца и кола).

Механическое повреждение эмали неизбежно при сохранении некоторых вредных привычек, например, грызть ручки или пытаться щелкать скорлупу орехов зубами. Но часто даже безобидное отбеливание зубов связано с использованием твердых абразивных частиц, что также пагубно для эмали.

Правильно подобранная зубная щетка и паста способны не только уберечь эмаль от истощения, но и помочь справиться с последствиями гиперчувствительности зубов. Щетка должна быть мягкой, но действенной. Такой, что справится со своей задачей, не повреждая всех и всё на своем пути. Например, как Colgate Шелковые нити. Проверено стоматологами, чистит бережно и надежно.

Что касается пасты, то специалисты утверждают, что калийсодержащие пасты зачастую только временно маскируют боль – они оставляют дентин без защиты, воздействуя только на нерв. А вот Colgate Sensitive Pro-Relief – это паста, которая снижает чувствительность зубов практически мгновенно и гарантирует длительное действие на дентин. Технология Pro-Argin™ заполняет дентинные канальцы и создает богатый кальцием слой на поверхности дентина. Действие пасты доказано множественными исследованиями. Так, при воздействии холодного воздуха эта паста справляется на 44% эффективнее, чем другие с содержанием ионов калия, и на целых 130% лучше устраняет действие тактильного раздражителя. Это значит, что практически все, кто воспользовался пастой, могут теперь наслаждаться жизнью, не боясь ни холода, ни горячих напитков. Вот так просто. Просто надо чуточку приложить усилия и жизнь наладится.