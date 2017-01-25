Пожилым людям нужно завести домашнее животное, помогать другим и смотреть любимые фильмы – психологи

В повседневной суете мы настолько загружены разными делами, что зачастую не замечаем простых вещей. А ведь именно они делают нас добрее и счастливее. Как все успеть и при этом сохранить душевное равновесие?

Психологи утверждают, что стать счастливым может каждый, главное — не лениться и работать над собой.

Не отказывайтесь от физических нагрузок, пишет napensii.ua. Ученые давно доказали тот факт, что человек, который ведет активный образ жизни — это обязательно оптимист.

Поэтому не засиживайтесь на месте. Необязательно заниматься серьезными видами спорта. Достаточно легкой физической нагрузки: спортивная ходьба, бег трусцой или плаванье. Даже незначительные физические упражнения способны нормализовать гормональный фон и выработку эндорфинов, которые отвечают за хорошее настроение.

Будьте ребенком. Не забывайте о том, что в каждом из нас живет ребенок, которого иногда нужно выпускать на волю. Побалуйте себя детскими занятиями и развлечениями: соберите мозаику или пазлы, покатайтесь на коньках или просто спуститесь с небольшой горки несколько раз на санках, посмотрите добрые детские мультфильмы. Не бойтесь на время быть смешным и по-детски наивным.

Заведите домашнего любимца. Психологи утверждают, что люди, у которых есть домашнее животное, считают себя более счастливыми, чем те, у кого их нет. Если у вас нет времени выгуливать собаку — заведите кота. Любое животное в доме поднимет настроение и скрасит серые будни. Кстати, коты также отлично справляются с работой врача — они обязательно найдут больное место на теле хозяина и попытаются помочь: сделают массаж или прогреют больное место.

Помогайте людям. Наш мозг устроен таким образом, что любая помощь ближнему делает нас более счастливыми. Необязательно тратить большие деньги на благотворительность. Иногда может помочь просто доброе слово или несколько минут разговора по телефону. Никогда не отказывайте в общении и сами научитесь принимать такую помощь.

Найдите время для любимого фильма или книги. У каждого из нас есть кинолента, которую смотрели уже очень много раз и знаем все реплики наизусть. Несмотря на это, мы с удовольствием еще раз пересматриваем фильм. Это поднимает настроение и способствует выработке гормонов счастья. Так же действует на наш мозг и прочтение любимой книги.

Каждую свободную минуту отдыхайте. В юности, получив профессию, мы усердно работаем, пытаемся занять свое место в обществе, растим детей, затем внуков. Только на склоне лет приходит осознание того, что нужно остановиться и отдохнуть. Психологи рекомендуют каждую свободную минуту посвящать отдыху. Для кого-то отдых — несколько прочитанных страниц любимой книги, для кого-то — очередная серия сериала. Не важно, как именно отдыхать, главное, чтобы вы ощущали за этим занятием прилив сил и жизненной энергии.