Простые способы, как снизить холестерин без лекарств

Простое изменение привычек и образа жизни поможет не только снизить холестерин, но и улучшить общее самочувствие

Холестерин вещество необходимое организму для производства здоровых клеток, некоторых гормонов, клеточных мембран, витамина D, желчных кислот и других функций. Но для всех этих процессов необходимо ограниченное количество холестерина. Когда же он превышает норму возрастает риск развития многих сердечных заболеваний, пишет "Ортодокс".

Здоровая диета

Первое, что необходимо сделать – пересмотреть свои привычки в питании.

Чему следует сказать – НЕТ? Продуктам с высоким содержанием насыщенных и транс-жиров. Они приводят к снижению ЛПВП (хорошего холестерина), тем самым существенно повышая риск сердечных заболеваний.

Чему говорим – ДА? Продуктам, содержащим клетчатку. Она действует словно губка в организме, поглощая плохой холестерин. Источники – фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Не игнорируйте здоровые (мононенасыщенные и полиненасыщенные) жиры. Их вы найдёте в орехах, миндальном и рапсовом маслах, семенах кунжута и льна.

Очень полезными в снижении уровня ЛПНП (плохого холестерина) являются продукты богатые Омега-3 жирными кислотами. Они содержатся в жирной рыбе (лосось, тунец и сардины).

Активность — залог здоровья

Даже простые упражнения, например, быстрая ходьба сделает многое в управлении уровня холестерина. У физически активных людей ЛПВП холестерин больше приблизительно на пять процентов в сравнении с приверженцами сидячего образа жизни.

Откажитесь от вредных привычек

Если вы хотите снизить холестерин без лекарств, то следует уменьшить потребление алкоголя. Будьте бдительны относительно количества. Другой виновник аномально высокого уровня холестерина у большинства людей – курение. Эта вредная привычка содействует снижению уровня ЛПВП холестерина и значительно увеличивает риски таких заболеваний, как диабет и гипертония. Специалисты выяснили – когда человек бросает курить его хороший холестерин увеличивается.

Это всем доступные способы улучшения здоровья. Простое изменение привычек и образа жизни поможет не только снизить холестерин, но и улучшить общее самочувствие.