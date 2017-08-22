Психическая зависимость от соляриев возникает у каждого пятого посетителя – ученые

Сегодня, 10:08

Выводы исследования тревожны, так как эксперты не ожидали такого числа жертв зависимости

Посещать солярий нужно в меру. Фото: pixabay.com
Посещать солярий нужно в меру. Фото: pixabay.com

Исследование показало, что примерно у 20% регулярных посетителей соляриев возникает психическая зависимость, сообщает sobesednik.ru.

Новое исследование продемонстрировало, что разная степень зависимости от искусственного загара отмечается у 19,7% регулярных посетителей соляриев. Группа немецких и американских ученых выяснила, что из попавших в сферу внимания 330 постоянных посетителей солярия из Германии у более чем 60 человек имелись характерные симптомы, которые заставляли их снова и снова обращаться к искусственному загару. При этом среди 553 бывших посетителей соляриев, которые не использовали эти устройства в течение последнего года, зависимость отмечалась только у 1,8% человек.

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Представители Британской ассоциации дерматологов назвали результаты пилотного исследования интересными, поскольку оно смогло измерить симптомы зависимости от соляриев у значительной группы населения. Кроме того, выводы этого исследования кажутся весьма тревожными, так как эксперты не ожидали такого числа жертв зависимости. В распоряжении науки имеется достаточное число доказательств того, что длительное использование соляриев повышает риск опухолей кожи, включая и наиболее смертельную их разновидность -злокачественную меланому.

Для людей, начавших использовать солярии до 35 лет, риск возникновения злокачественной меланомы вырастает почти в два раза. Выводы ученых позволяют ответить на вопрос о том, почему же солярии посещает такое большое число людей, многие из которых знают об имеющихся рисках для своего здоровья.
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