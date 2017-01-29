Пять несуществующих диагнозов, в которые люди до сих пор верят

Далекие от медицины люди регулярно ставят себе несуществующие диагнозы: кто-то верит всему, что написано в интернете, а кому-то "мудрость эскулапа" досталась от предков. И все бы ничего, но горе-пациенты могут самостоятельно назначить себе неправильное лечение, что в лучшем случае не приведет к желаемому эффекту, а в худшем – усугубит течение реальной болезни, пишет headinsider.net.

Кишечный грипп

Грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Как вы можете догадаться, кишечник к дыхательной системе не имеет никакого отношения, а то, что в народе принято называть "кишечным гриппом" на деле является ротавирусной инфекцией.

Гриппом это заболевание окрестили из-за острого респираторного синдрома в начальном периоде болезни: наряду с рвотой и диареей, у человека появляется высокая температура, боль в горле, насморк. Также название укрепилось из-за того, что крупные вспышки заболевания часто совпадают по времени с эпидемиями гриппа.

Главной ошибкой в лечении ротавирусной инфекции является прием противовирусных препаратов, а также порошков и таблеток, устраняющих симптомы ОРВИ и гриппа. Пациенту рекомендуется сосредоточить все силы на борьбе с дегидратацией и интоксикацией. Лучшие помощники в этом деле – сорбенты и строгая диета, исключающая молочные продукты.

Дисбактериоз

Если врач объясняет ваше расстройство пищеварения дисбактериозом, предлагая лечить его бифидобактериями – поищите более компетентного специалиста, поскольку в официальных международных классификациях болезней такого диагноза попросту не существует.

Дисбактериоз (дисбиоз) кишечника – синдром, возникающий вследствие изменения качественного или количественного состава микрофлоры кишечника. Диагностируют его с помощью бактериологического исследования кала, ПЦР-диагностики и других лабораторных методов, но задача врача – определить, что именно вызвало такое нарушение.

Симптомы дисбактериоза (диарея, вздутие, боль в животе, плохой аппетит) могут указывать на серьезные заболевания, в числе которых – язва желудка и двенадцатиперстной кишки, полипы или даже рак кишечника. Наивно полагать, что йогурт с "полезными бактериями" смог бы помочь в такой ситуации.

Аллергия на глютен

Если употребление глютенсодержащих продуктов вызывает у человека сильную реакцию, ему следует пройти аллергодиагностику. И даже если результаты исследования подтвердят аллергию на пшеницу, это не значит, что пациенту нельзя есть ячмень, манку, сою, конфеты, майонез, сыры, крабовые палочки и еще уйму продуктов, содержащих клейковину.

Дело в том, что целиакия – чрезвычайно редкое и серьезное заболевание, встречающееся у 0,5-1% населения. Предполагается, что главной причиной целиакии является отсуствие или недостаточность фермента, расщепляющего глютен. Иногда синдром целиакии временно возникает у пациентов, страдающих кишечными инфекциями или длительно принимающими антибиотики.

Так или иначе, заболевание не может называться аллергией именно из-за своей мультифакторности, смешанного аутоиммунного, наследственного и аллергического характера, а без эндоскопии, биопсии и серодиагностики такого диагноза человеку попросту не поставят.

Более того, в авторитетном медицинском журнале Annals of Internal Medicine (США) специалисты по целиакии из Университета Павии (Италия) рассказали, что у некоторых людей синдром глютеновой чувствительности может появиться из-за самовнушения, вызванного возрастающей популярностью безглютеновых диет.

Нервный срыв

Если вы когда-либо услышите, что человека госпитализировали из-за "нервного срыва", это, вероятно, означает, что он страдает от тяжелого эпизода психического расстройства. Формально причиной может оказаться депрессия, биполярное расстройство, шизофрения, невроз, но сама по себе нервная система "сорваться" не может.

Как же назвать целую группу "симптомов нервного срыва": истерику, слезы, вспышки немотивированной агрессии, кошмарные сны, суицидальные мысли? Это не что иное, как острая реакция на исключительный физический или психологический стресс, которая проходит в течение нескольких часов или дней. Если состояние человека не улучшилось спустя время после психотравмирующей ситуации, говорят о посттравматическом стрессовом расстройстве, лечение которого оказывается более сложным и продолжительным.

Диатез

Диатез – еще одно "заболевание", которое активно залечивается в нашей стране, но при этом остается загадкой для западных врачей. Это не аллергия на цитрусовые или шоколад, как думают многие молодые родители, но особенное состояние детского организма, определяющее неадекватные реакции на обыкновенные факторы внешней среды.

Диатезы могут повышать склонность ребенка к воспалительным заболеваниям дыхательной системы, сахарному диабету, пищевым аллергиям, повышенной возбудимости нервной системы, ночному недержанию мочи и другим патологическим состояниям, но само по себе слово "диатез" не говорит ровным счетом ни о чем, и не может являться поводом для назначения лекарств.

Лучшей профилактикой диатезов у ребенка является здоровый образ жизни будущих родителей, рациональное питание кормящей матери, своевременное введение прикорма, соблюдение режима дня, достаточная физическая активность и адекватное лечение заболеваний ребенка.