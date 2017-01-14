Пять вещей, которые стоит делать по утрам

Вы наконец перестанете просыпаться с мыслью: "За что мне все это?"

Даже если вы определенно сова, а не жаворонок, в утренней рутине всегда можно найти приятные моменты, пишет sundaynews.info.

Например, если сделать утро частью своей ЗОЖ-программы, то ваше отношение к нему изменится очень скоро, и вы наконец перестанете просыпаться с мыслью: "За что мне все это?"

Рассказываем, какие пять вещей по утрам обязательно делают люди, следящие за своим здоровьем. А теперь сможете и вы.

Выпивайте стакан воды

Диетологи сходятся во мнении, что привычка пить больше воды — простой шаг в сторону здоровья с двумя очевидными преимуществами (оптимальная гидратация всего организма и ускорение метаболизма). Почему это особенно важно по утрам? Дело в том, что ночью наш организм использует воду для восстановления, так что утром этот баланс необходимо восполнить, чтобы не чувствовать себя вялым или уставшим. Ваша цель: большая чашка или два стакана чистой воды без газа сразу после пробуждения.

Делайте зарядку

Пять минут физической активности в начале дня — залог не только здоровья, но и отличного самочувствия. Это не обязательно должно быть что-то изнуряющее: пара асан из йоги или растяжка уже заставят ваши мышцы работать, так что со временем тело научится просыпаться и без помощи кофеина (что, безусловно, пойдет вам на пользу, даже если вы не планируете отказываться от утренней чашки кофе).

Эксперты в области тайм-менеджмента также отмечают, что небольшая, но завершенная задача в начале дня, позволит вам настроиться на правильный ритм и сделать все, что вы запланировали. Добавим к этому и мнение фитнес-тренеров, которые напоминают, что зарядка помогает уменьшить стресс и повысить уровень эндорфинов.

Откажитесь от гаджетов

Если это не является частью вашей работы, постарайтесь не трогать телефон по крайней мере в течение 30 минут после пробуждения. Дайте мозгу немного времени, чтобы действительно проснуться, вместо того, чтобы бросать его на амбразуру электронных писем и сообщений в социальных сетях. Психологи уверены, что максимально спокойное начало дня крайне важно для нашего ментального здоровья. Так что вам стоит как можно скорее сделать свое утро по-настоящему добрым.

Ухаживайте за кожей

Правильный завтрак, два литра воды в день и тренировки — отличный, но все-так неполный список. Не стоит забывать об уходе за кожей, которой утром следует уделять не меньше внимания, чем вечером. Вы наверняка слышали о том, что пока мы спим, в клетках кожи происходят процессы регенерации. Благодаря этому именно по утрам кожа особенно восприимчива к воздействию активных ингредиентов в кремах, гелях и сыворотках.

Дерматологи советуют не ограничиваться использованием увлажняющего крема, но приучить себя к процедуре morning care, которая будет включать как минимум три этапа (очищение, питание, увлажнение). К слову, очищать кожу от излишков себума утром важно даже тщательнее, чем перед сном — так что если вы не используете средство для умывания в начале дня, пора изменить подход. И, конечно, в процессе ухода за кожей лица не забывайте о таких стратегически важных зонах, как руки и зона декольте.

Найдите время для себя

На самом деле, гарантия прекрасного, удивительного и вдохновляющего утра — ваше внутреннее состояние, соответствующее всем заданным параметрам. И, скажем прямо, сложно быть в хорошем настроении, когда "еще пять минуточек" снова превратились в полчаса, а до выхода из дома осталось так мало времени, что в лучшем случае вы успеете расчесаться и почистить зубы.

Психологи советуют ставить будильник с учетом 15-30 дополнительных минут, которые вы сможете провести так, как вам этого захочется. Послушать любимую музыку, посмотреть серию "Друзей" или просто посидеть на кровати с чашкой фруктового чая и посмотреть в окно — решать вам. Главное, чтобы процесс действительно доставлял удовольствие.