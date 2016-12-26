Самые распространенные аллергены: на что следует обратить внимание

Аллергия – это острая реакция иммунной системы на совершенно безобидные для большинства людей вещества (аллергены). К числу аллергенов принято причислять вещества, оказывающие прямое аллергизирующее действие и вещества, которые потенцируют действие других аллергенов, пишет likar.info.

В силу своих генетических особенностей, разные люди обладают различной степенью реактивности по отношению к различным группам аллергенов. В некоторых случаях симптомы аллергии настолько слабо выражены, что человек может и не подозревать о том, что подвержен этому заболеванию. Однако, аллергия также может быть и крайне опасной, и вызывать тяжелые патологические состояния, например, анафилактический шок. Это состояние представляет опасность для жизни и может иметь фатальные последствия.

Самые распространенные аллергены

Пыль и клещи домашней пыли: пылинка – это элемент, который может состоять из остатков еды, частиц мертвых насекомых, клеток кожи человека или животного, бактерий, спор, грибков, плесени и даже маленьких живых существ – бытовых клещей. Зачастую, в силу разных причин неизвестно, какой именно компонент пыли вызывает у человека аллергическую реакцию. Но общее правило остается верным: для того, чтобы улучшить самочувствие, необходимо уменьшить контакт с аллергеном.

Пыльца растений (поллиноз): сезонная аллергия или поллиноз – заболевание, которое встречается в период цветения растений, с апреля по сентябрь. Абсолютно здоровый человек не заметит контакта с пыльцой, но для тех, кто склонен к аллергии, контакт с пыльцой связан с бурными аллергическими реакциями. Чаще всего это воспаление слизистой носа и глаз, проявляющиеся ринитом, слезотечением, зудом и покраснением конъюнктив, приступами чихания. В редких случаях к риниту присоединяется кашель и приступы удушья, такое состояние называется пыльцевая бронхиальная астма. Аллергия на пыльцу растений может спровоцировать обострения крапивницы, атопического дерматита, отек Квинке.

Плесневые грибы: плесень особенно опасна для людей, уже страдающих аллергией. Все мы, так или иначе, вынуждены контактировать с плесенью, но у здоровых людей такой контакт проходит без каких бы то ни было заметных последствий для здоровья. Если же человек чувствителен к плесени, ему следует полностью избегать контакта с ней. Симптомы аллергии на плесень зависят от индивидуальных особенностей человека и вида плесени. Более ярко такая аллергия проявляет себя осенью или дождливым летом, когда формируются погодные условия, благоприятствующие распространению аллергена. Наиболее часто встречающиеся симптомы: заложенность носа, ринит, слезотечение, чихание, першение в горле.

Пищевые продукты: пищевая аллергия – это аллергическая реакция на любые пищевые ингредиенты. Некоторые виды пищи содержат множество пищевых аллергенов. Как правило, это белки, реже – жиры и углеводы. Встречается пищевая аллергия примерно у 2% населения. Чаще у детей в первые годы жизни, в большинстве случаев дети "перерастают" такую аллергию в процессе взросления. Среди взрослых, считающих, что у них пищевая аллергия, на самом деле, примерно 80% испытывают состояние, которое специалисты называют "пищевой псевдоаллергией". Симптомы истинной пищевой аллергии, причина может крыться в простой непереносимости пищи. Кроме того, у некоторых людей может развиться психосоматическая реакция на нелюбимую ему, только потому, что они считают ее аллергеном.

Лекарственные препараты: нежелательные реакции на лекарственные препараты встречаются довольно часто, однако только малая часть (около 5%), обусловлена аллергией. Неблагоприятное действие лекарственных препаратов может быть и следствием их прямого токсического действия.

Появление симптомов аллергии в ответ на введение/прием лекарственного препарата отмечается не только у людей, склонных к аллергии, но и у тяжелобольных людей. Аллергическая реакция на лекарственный препарат встречается в 6-10% случаев. Только в 1 из 10 тыс. случаев эта реакция проявляется в виде анафилактического шока, и только в 0,1% анафилактический шок приводит к летальному исходу.

Укусы насекомых/членистоногих: укусы насекомых (пчел, ос, муравьев и пр.) тоже могут стать причиной развития аллергической реакции.Острота реакции на укусы насекомых индивидуальна. Выделяют три вида реакции на укусы насекомых – нормальная, локальная и аллергическая. Самой острой реакцией является аллергическая. Если укушенные места долгое время и сильно чешутся, воспалились, следует в обязательном порядке обратиться к врачу и провериться на аллергию.

Аллергические реакции могут протекать в различных формах: от местных выраженных симптомов до проявлений анафилактического шока со смертельным исходом. Сложные аллергические реакции требуют незамедлительного обращения к доктору.

Чужеродные белки: белкам крови характерна видовая специфичность. Если белок попадает в организм, минуя кишечник, через кровь, мышцы или кожу, организм воспринимает его как чужеродное вещество и начинает атаковать. После инъекции белка развиваются изменения, обусловливающие повышенную чувствительность к введенному белку. Такая чувствительность может сохраняться сохраняется месяцы и годы. А повторное введение такого же белка, может даже вызвать тяжелую реакцию, иногда с летальным исходом.

Солнечная аллергия: аллергия на солнце может быть как приобретенной, так и врожденной. Приобретенная аллергия на солнце (фотодерматоз) появляется после долгого воздействия на кожу лучей солнца, часто в сочетании с другими раздражающими факторами, такими, как дезодорант, крем, пыльца, хлорка в воде бассейна. Если заболевание началось с рождения, то причиной является повышенное содержание порфиринов в кровяных пигментах. При воздействии солнечных лучей у больных порфирией образуются свободные радикалы, которые разрушают клетки кожи. Некоторые ученые полагают, что больных порфирией раньше принимали за вампиров. Эти люди избегали солнечного света, а также имели психические нарушения.

Аллергия на холод: медики долго не признавали факт существования этого вида аллергической реакции. Проявления холодовой аллергии могут быть вызваны генетической предрасположенностью, гельминтами, приемом антибиотиков, а также постоянными очагами инфекции, например, хронический тонзиллит или кариес. Внешние проявления аллергии на холод похожи на ожог крапивы. От холодовой аллергии чаще страдают голени, кисти рук, лицо, и предплечья.