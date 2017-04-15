Седина у мужчин указывает на проблемы с сердцем – исследование

Сегодня, 04:36

У участников исследования с ишемической болезнью сердца волосы были более седыми

 

По словам ученых, у атеросклероза и появления седины общие причины. Фото: wtalks.com
По словам ученых, у атеросклероза и появления седины общие причины. Фото: wtalks.com

Ученые из Каирского университета провели исследование, в котором приняли участие 545 взрослых мужчин. Специалисты обнаружили: представители сильного пола с более седыми волосами чаще сталкивались с болезнями сердца и сосудов. Результаты не зависели от возраста добровольцев, рассказывает nastroenie.com.ua со ссылкой на Zee News.

Ученые оценивали распространенность и степень седины среди участников с ишемической болезнью сердца, как правило, связанной с атеросклерозом. Исследователи учли возраст и основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония, диабет и курение.

Исследование показало, что у участников с ишемической болезнью сердца волосы были более седыми. Кроме того, уровень кальцификации коронарных артерий у них оказался выше, чем у добровольцев без ишемической болезни сердца. По словам ученых, у атеросклероза и появления седины общие причины — нарушение процесса репарации ДНК, окислительный стресс, воспаление, гормональные изменения и старение клеток.
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