Секрет долголетия кроется в счастье – ученые

Ищете рецепт здоровья и долголетия? Забудьте про таблетки и микстуры. Ученые из Университетского колледжа Лондона (University College London) выяснили, что секрет кроется в удовлетворенности собственной жизнью, пишет likar.info.

Новое исследование, опубликованное в рождественском выпуске The BMJ, основывается на предыдущем эксперименте, целью которого было изучение связи между удовлетворенностью жизнью и ее продолжительностью. Результаты показали: люди, которые заявили, что были вполне довольны происходящим на момент опроса, жили дольше. Ученые решили пойти дальше и проанализировать, насколько важно для долголетия чувствовать себя счастливым на разных жизненных этапах.

В исследование было включено около 10 тысяч участников со средним возрастом 63 года. Удовлетворенность жизнью оценивали три раза с интервалом в 2 года между 2002-м и 2006-м. Эти данные позже были связаны со смертностью до 2013 года.

Участникам предложили оценить по шкале от 1 (категорически не согласен) до 4 (полностью согласен) такие высказывания: "Мне очень нравится то, что я делаю", "Мне нравится быть в компании других людей", "Я оглядываюсь на свою жизнь с чувством удовлетворенности", "Сейчас я чувствую себя полным жизненной энергии". В целом, около 24% участников были полностью счастливы на каждом этапе исследования.

Позже выяснилось, что до 2013 года произошло больше тысячи смертей. Ученые зафиксировали, что уровень смертности был выше среди участников, которые чаще ставили оценки 1-2 и, оглядываясь назад, не были довольны своей жизнью. Те участники, которые поставили высокие оценки в двух и трех категориях, на 17% и 24% меньше подвергались риску преждевременной смерти.

Даже после того, как ученые учли другие факторы (образование, доходы, депрессия, показатели физического здоровья), результаты оставались прежними.