Сон повышает качество интимной жизни женщин – ученые

Сегодня, 03:20

Исследователи утверждают, что у женщин с меньшей продолжительностью сна уровень сексуальной удовлетворенности становится ниже

Фото: infosmi.net
Фото: infosmi.net

Ученые заявили, что крепкий сон, продолжительностью не менее 7-8 часов в сутки, повышает качество интимной жизни женщин.

В исследовании приняли участие почти 94 тысячи женщин в постменопаузе. Возраст участниц варьировался от 50 до 79 лет, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

56% женщин были довольны своей сексуальной жизнью, 52% – занимались сексом с партнером в течение последнего года. Ученые обнаружили, что у женщин с меньшей продолжительностью сна (менее 7-8 часов в сутки) уровень сексуальной удовлетворенности оказался ниже.

Пожилые участницы, спавшие меньше 7-8 часов, реже были сексуально активными по сравнению с более молодыми участницами. Женщины старше 70 лет, которые спали менее 5 часов, на 30% реже вели активную половую жизнь, чем те, кто спал от 7 до 8 часов.

Напомним, названо девять важных причин, почему полезно спать голышом. 
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