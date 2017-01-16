Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Новости медицины и здоровья
Стало известно, зачем людям нужен аппендикс http://www.segodnya.ua/img/article/7884/2_main.1484497566.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/2_tn.1484497566.jpg Здоровье Исследования показали, что отсутствие этого органа может лишь незначительно повысить риск подхватить какую-то инфекцию

Стало известно, зачем людям нужен аппендикс

Сегодня, 03:00

Исследования показали, что отсутствие этого органа может лишь незначительно повысить риск подхватить какую-то инфекцию

Фото: pravilnoe-pokhudenie.ru
Фото: pravilnoe-pokhudenie.ru

Аппендикс вовсе не является рудиментом, а выполняет важную иммунную функцию – защищает полезные бактерии, живущие в кишечнике. К такому выводу пришла международная команда ученых, изучавших эволюционное развитие этого органа у различных животных, пишет журнал Time.

В исследовании под руководством американского антрополога Хизер Смит биологи проанализировали наличие или отсутствие аппендикса у 533 различных млекопитающих. Они обнаружили, что этот орган развивался независимо более чем в 30 генетических ответвлениях, а также ни в одном случае не исчез со временем. Уже это, по словам Хизер Смит, говорит о том, что аппендикс остается у нас не просто так.

Затем ученые сделали интересное открытие: виды животных, у которых есть аппендикс, как правило, имеют более высокую концентрацию лимфоидной ткани в слепой кишке. Эта ткань играет роль в формировании иммунной системы, а также может стимулировать рост здоровых кишечных бактерий. В свою очередь аппендикс, заключили биологи, играет роль "безопасного убежища" для этих бактерий. Отметим, что соответствующая гипотеза была выдвинута еще в 2007 году, и сейчас ее справедливость удалось подтвердить с эволюционной точки зрения.

В то же время людям, у которых аппендикс удалили, не стоит переживать слишком сильно: серьезных последствий для здоровья такая операция не влечет. Некоторые исследования показали, что отсутствие этого органа может лишь незначительно повысить риск подхватить какую-то инфекцию. Также без аппендикса люди могут чуть дольше восстанавливаться после болезней, связанных с вымыванием из кишечника полезной микрофлоры.

Ранее ученые выяснили, что удаление аппендикса и миндалин увеличивает фертильность женщин.
ученые, операция, развитие, аппендикс, биологи, исследования

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно, зачем людям нужен аппендикс". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Российская газета

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Фото: pixabay.com

Биологи создали неуязвимую бактерию

20 Августа 2016, 16:02

Синтетическая бактерия появится на свет максимум через четыре года

Здоровье

Люди начинают стремительно терять форму после 50 лет. Фото: womanway.online

Ученые выяснили, в каком возрасте люди теряют форму

6 Августа 2016, 04:50

Сотрудники Университета Дьюка пронаблюдали за физическим состоянием людей. Как выяснилось, форма теряется быстрее, нежели предполагалось ранее

Здоровье

Молоко. Фото из архива

Ученые назвали самый полезный продукт

6 Декабря 2016, 02:53

Для того чтобы определить продукт, который лучше всего влияет на работу мозга, американские ученые провели эксперимент, участниками которого стали пенсионеры

Наука и Технологии

Ученые вырастили золото. Фото: dv-gazeta.info

Ученые воплотили мечту алхимиков в реальность

4 Сентября 2016, 02:00

Исследователи вырастили искусственное золото в лабораторных условиях

Здоровье

Фото: Medic.ua

Японские ученые открыли новое полезное свойство кофе

24 Декабря 2016, 02:52

Участниками исследования стали 27 добровольцев от 22 до 30 лет

Здоровье

Ученые рассказали, как не состариться раньше времени

14 Декабря 2016, 02:53

Ученые назвали ряд действий, которые помогают человеку не состариться раньше времени; за основу эксперты взяли среднестатистические показатели по всему миру

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.