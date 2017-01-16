Стало известно, зачем людям нужен аппендикс

Аппендикс вовсе не является рудиментом, а выполняет важную иммунную функцию – защищает полезные бактерии, живущие в кишечнике. К такому выводу пришла международная команда ученых, изучавших эволюционное развитие этого органа у различных животных, пишет журнал Time.

В исследовании под руководством американского антрополога Хизер Смит биологи проанализировали наличие или отсутствие аппендикса у 533 различных млекопитающих. Они обнаружили, что этот орган развивался независимо более чем в 30 генетических ответвлениях, а также ни в одном случае не исчез со временем. Уже это, по словам Хизер Смит, говорит о том, что аппендикс остается у нас не просто так.

Затем ученые сделали интересное открытие: виды животных, у которых есть аппендикс, как правило, имеют более высокую концентрацию лимфоидной ткани в слепой кишке. Эта ткань играет роль в формировании иммунной системы, а также может стимулировать рост здоровых кишечных бактерий. В свою очередь аппендикс, заключили биологи, играет роль "безопасного убежища" для этих бактерий. Отметим, что соответствующая гипотеза была выдвинута еще в 2007 году, и сейчас ее справедливость удалось подтвердить с эволюционной точки зрения.

В то же время людям, у которых аппендикс удалили, не стоит переживать слишком сильно: серьезных последствий для здоровья такая операция не влечет. Некоторые исследования показали, что отсутствие этого органа может лишь незначительно повысить риск подхватить какую-то инфекцию. Также без аппендикса люди могут чуть дольше восстанавливаться после болезней, связанных с вымыванием из кишечника полезной микрофлоры.

Ранее ученые выяснили, что удаление аппендикса и миндалин увеличивает фертильность женщин.