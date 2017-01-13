Стресс влияет на сердце не меньше, чем курение – ученые

Исследования показали, что люди с высокой активностью амигдалы оказались более склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чем другие

Влияние стресса на определенную часть головного мозга – амигдалу – объясняет повышенный риск сердечного приступа. Амигдала (corpus amygdaloideum) первой реагирует на любое нервное напряжение. Исследования, опубликованные в журнале The Lancet, доказывают, что после стресса сердце находится не в лучшем состоянии, чем при гитертонии и после курения, пишет likar.info.

В первом исследовании приняли участие 300 человек. Люди с высокой активностью амигдалы оказались более склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), чем другие. Также у них проблемы с сердцем случались намного раньше.

На самом деле, связь между эмоциональным стрессом и ССЗ была доказана уже давно, вот только механизм этого явления был понят неправильно. Эксперимент, проведенный командой ученых из Гарвардской медицинской школы, расставляет все точки над "і". Когда амигдала – область мозга, которая обрабатывает эмоции, такие как страх и гнев, перенапрягается, она передает сигналы в костный мозг. Тот производит дополнительное количество белых кровяных телец, которые, в свою очередь, негативно влияют на артерии и приводят к восспалениям в них. Все это медленно ведет человека к сердечным приступам, стенокардии и инсульту.

В эту же статью редакторы журнала The Lancet включили еще одно небольшое исследование Гарвардской школы. Ученые выяснили, что из 13 пациентов больше воспалительных процессов в организме было именно у тех, кто чаще испытывал стресс.

Эксперты рекомендуют пациентам из групп риска сердечно-сосудистых заболеваний учиться бороться со стрессом.