ТОП-11 полезных для здоровья свойств имбиря

Имбирь помогает избавиться от тошноты, мышечной боли, снижает уровень сахара в крови и помогает при лечении хронического несварения желудка

Имбирь стал неотъемлемой частью кухни хорошего повара. Это одна из самых полезных и вкусных специй в мире. Ее добавляют в напитки и сладости, а в странах Азии используют как специю к мясу и рыбе. Кроме того, корень имбиря входит в состав известной приправы карри, а также используют в некоторых сортах чая.

Как пишет medic.ua, имбирь содержит большое количество питательных веществ и биологически активных соединений, которые оказывают положительное действие на ваше тело и мозг.

1. Имбирь содержит гингерол, вещество с мощными целебными свойствами

Гингерол — основное биологически активное соединение, содержащееся в имбире. Именно гингерол отвечает за большую часть лечебных свойств имбиря. Он обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием.

2. Имбирь помогает избавиться от тошноты

Имбирь применяется как эффективное средство против тошноты. Издавна имбирь применяют для лечения морской болезни.

Он также облегчает тошноту в послеоперационный период, а также у онкологических больных после курса химиотерапии.

Однако наибольшую эффективность имбирь показывает при тошноте, связанной с беременностью.

3. Имбирь помогает избавиться от мышечной боли

Исследования показали, что имбирь эффективно справляется с болью в мышцах, вызванной физическими нагрузками. Следует понимать, что имбирь не может помочь избавиться от боли немедленно, он имеет накопительный эффект, обоснованный в первую очередь противовоспалительным свойством растения.

4. Помогает при остеоартрите

Остеоартрит — заболевание, которое поражает суставы. Одним из симптомов болезни являются суставные боли. Исследования показали, что имбирь способен снижать боль при этой болезни, что позволяет использовать меньшее количество обезболивающих препаратов.

Другое исследование показало, что сочетание имбиря, мастики, корицы и кунжутного масла помогает справляться с болью и при местном применении.

5. Имбирь снижает уровень сахара в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Недавние исследования показали, что имбирь обладает мощными антидиабетическими свойствами. В ходе исследования, проведенного с участием 40 больных сахарным диабетом 2 типа, выяснилось, что всего 2 грамма имбиря способны снизить уровень сахара на 12%.

6. Имбирь помогает при лечении хронического несварения желудка

Хроническая диспепсия характеризуется рецидивирующей болью и дискомфортом в верхней части живота.

Считается, что одной из основных причин этого состояния является отсроченное опорожнение желудка. Имбирь способен ускорять опорожнение примерно на 50%, что существенно помогает в лечении диспепсии.

7. Имбирь помогает при менструальных болях

Одним из традиционно известных свойств имбиря является облегчение болей во время менструации. Имбирь может действовать так же эффективно, как ибупрофен.

8. Имбирь снижает уровень холестерина

Высокие уровни "плохого" холестерина связаны с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Продукты, которые вы едите, могут оказывать сильное влияние на уровень холестерина в крови.

Исследования показали, что имбирь способен снижать уровень холестерина и триглицеридов в крови.

9. Имбирь способен предотвращать рак

Экстракт имбиря используется в качестве альтернативного лечения некоторых форм рака. Особенно это касается рака поджелудочной железы, рака молочной железы и рака яичников.

10. Имбирь защищает от болезни Альцгеймера

Некоторые исследования показали, что антиоксидантные свойства имбиря помогают уменьшить воспалительные процессы, которые происходят в мозгу. Имбирь улучшает реакцию и сохраняет память.

Также имбирь способен защитить от возрастных снижений функций головного мозга.

11. Имбирь помогает бороться с инфекциями

Гингерол, содержащийся в имбире, также помогает бороться с инфекциями. Экстракт имбиря способен подавлять рост различных видов бактерий.

Он очень эффективен при лечении инфекций полости рта, воспалительных заболеваний десен, гингивите и периодонтите.

Свежий имбирь помогает бороться с респираторными инфекциями.