Топ-5 мифов, которые мешают похудеть

Вокруг темы похудения сформировались в том числе и вредные мифы, которых рекомендуется избегать

Способов борьбы с лишним весом существует множество, но не все они эффективны, отмечают специалисты. При этом вокруг темы похудения сформировались в том числе и вредные мифы.

Чтобы избавиться от лишнего веса, нужно совсем отказаться от жирного

В жире растворяется ряд витаминов, поэтому совсем обойтись без него невозможно. Недостаток жира, к примеру, приведет к нехватке витамина Е (важен для репродуктивной функции), витамина D (необходим для костей), витамина А (незаменим для зрения).

Существует два вида жиров: тугоплавкие и полиненасыщенные. Чтобы не навредить здоровью и не поправиться, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение последним: в рационе должна преобладать рыба, мясо, птица, и молочные продукты.

Для похудения черный хлеб лучше, чем белый

Черный хлеб считается в целом более полезным для здоровья, чем белый, но то, что в нем мало калорий, – это очередной миф о похудении.

По калорийности и черный, и белый хлеб практически одинаковы, но черный хлеб пекут из более грубого зерна, в нем больше витаминов группы В и пищевых волокон. Вместе с тем, такими же качествами обладает хлеб из отрубей.

Чтобы похудеть, нужно есть больше овощей и фруктов

Специалисты рекомендуют не забывать, что в некоторых фруктах достаточно много калорий – например, в винограде или бананах. Это не значит, что их нельзя употреблять, просто не нужно ими объедаться.

Кстати, овощи тоже могут быть калорийными, если жарить их на масле, поэтому рекомендуется готовить овощи на пару.

Голодание – гарантия похудения

Как отмечают специалисты, во время голодания килограммы быстро уходят, но потом быстро возвращаются. Кроме того, необходимо голодать только под наблюдением врача.

Диетологи дают такой совет: есть надо не мало, а правильно. Отказ от пищи заставляет организм копить калории впрок, а это запасы в виде жира.

Диета или физкультура – что-нибудь да поможет похудеть

Для того чтобы бороться с лишними килограммами, недостаточно выбрать только диету или только тренировки: ни одна диета не исключает увеличения физических нагрузок.

Например, чтобы "израсходовать" калорийный эффект тарелки молочной каши, нужно в течение полутора часов мыть окно. Если трудно одновременно сидеть на диете и ходить в тренажерный зал, специалисты рекомендуют для начала немного похудеть, после чего будет легче увеличить физическую нагрузку.