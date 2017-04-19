ТОП-5 психологических трюков, которые помогут похудеть

Сегодня, 06:01

Чтобы усилить эффект от диет и физических упражнений, специалисты предлагают психологические трюки, которые придадут силы и вдохновение

Как утверждают эксперты, процесс похудения очень сложен, особенно, если нет правильного настроя. Фото из открытых источников
Как утверждают эксперты, процесс похудения очень сложен, особенно, если нет правильного настроя. Фото из открытых источников

Диетологи назвали несколько психологических трюков, которые помогут похудеть. Как утверждают эксперты, процесс похудения очень сложен, особенно, если нет правильного настроя. Поэтому, чтобы усилить эффект от диет и физических упражнений, специалисты предлагают психологические трюки, которые придадут силы и вдохновение, пишет НВ со ссылкой на Independent.

1. Пересмотрите свое отношение к диете

Вместо того чтобы рассматривать диету как временное питание, которое нужно перетерпеть, следует найти для себя здоровый рацион и следовать ему всю жизнь. Если считать диету чем-то мучительным, то организм будет находиться в стрессе и процесс похудения может замедлиться, а при успехе – килограммы вернуться. Поэтому, следует изменить питание на более здоровое согласно своим предпочтениям. Только так удастся получить длительный результат.

2. Обманывайте организм

Если возникает тягя к вредной пище, перекусите хрустящими овощами или фруктами. Это поможет утолить легкий голод и забыть о желании нездоровой еды.

3. Думайте об упражнениях, как о развлечении

На сегодняшний день существует множество видов спорта, поэтому можно найти что-то по душе. Если физические упражнения будут приносить удовольствие, тогда время будет пролетать незаметно, у вас всегда будет хорошее настроение и результат не заставит себя ждать.

4. Мотивируйте себя

Ежедневно ставьте перед собой новые цели и вызовы. Спрашивайте себя, есть ли у вас сила воли и двигайтесь вперед к мечте.

5. Придумайте себе награду

После длительной и кропотливой работы над собой вы должны получить награду. Это должно быть то, чего вы так хотели, чтобы вас ничего не останавливало на пути к цели.
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