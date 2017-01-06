ТОП-9 продуктов, которые помогут при боли в животе

Эффективные продукты, которые улучшат ваше самочувствие не хуже, чем дорогие лекарственные препараты,

Причины боли в животе могут быть разными – от расстройства желудка до проблем с кишечником. Однако эффективные продукты, которые улучшат ваше самочувствие не хуже, чем дорогие лекарственные препараты, пишет Телеграф.

Имбирь

Имбирь уменьшает вздутие и газообразование, устраняет тошноту, диарею и спазмы пищевода. Добавлять имбирь можно в чай. Также можно медленно разжевать небольшой кусочек имбиря.

Корица

Эта душистая специя обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Корица поможет уменьшить тошноту и боль, возникающая при вздутии. Щепотку корицы можно добавлять в имбирный напиток или яблочное пюре.

Ялочный уксус

При расстройстве желудка и резкой боли в животе советуют выпить стакан теплой воды с разведенной в нем чайной ложкой яблочного уксуса. Такой напиток можно подсластить чайной ложкой меда.

Фенхель

Фенхель устраняет судороги, уменьшает вздутие и даже устраняет тошноту. Для приготовления чая подойдет и зелень, и семена фенхеля.

Папайя

Папайя содержит в себе особое вещество — папаин, — которое снижает уровень кислотности. Папайя хорошо зарекомендовала себя и при лечении запоров.

Травяной чай

Травяной чай успокаивает не только нервы, но и "расстроенный" желудок. Например, ромашка деликатно расслабляет верхние отделы пищеварительного тракта, уменьшая спазмы. А мятный чай прекрасно устраняет судороги и тошноту.

Яблочное пюре

Яблочное пюре или печеные яблоки — это эффективный способ устранить расстройство желудка и диарею.

Сухари

Сухие крекеры или сухари должны быть в вашем рационе, если вы страдаете от расстройства желудка. Такое питание успокаивает желудок, выводит вредные вещества и помогает поглотить излишки кислот.

Мята

Эфирные масла мяты успокаивают пищеварительный тракт, помогая облегчить все болезненные симптомы в животе. Она устраняет проявление метеоризма и улучшает отток желчи, необходимый для пищеварения.