Три причины есть шоколад каждый день
Ученые доказали, что лакомство благотворно влияет на здоровье человека
Те, кто регулярно ест шоколад, могут похвастаться более молодыми клетками, более низким весом, большим соотношением объема талии к объему бедер и более низким кровяным давлением.
1. Шоколад предотвращает диабет
Исследователи из Университета Южной Австралии и Университета штата Мэн уверены, что регулярное потребление шоколада может помочь предотвратить возникновение сахарного диабета. Джорджина Крохтон, ведущий эксперт-диетолог из Университета Южной Австралии, говорит, что потребление шоколада, по крайней мере, раз в неделю способно снизить риск сахарного диабета в долгосрочной перспективе.
Для того чтобы изучить корреляцию между количеством шоколада в рационе и заболеванием диабетом, исследователи наблюдали за более 900 недиабетиками и 45 диабетиками в течение продолжительного времени. Результаты показали, что люди, которые ели шоколад реже одного раза в неделю, имели в два раза больший риск развития диабета по сравнению с теми, кто ел шоколад раз в неделю и больше. Впрочем, стоит учитывать, что увеличение потребления шоколада не привело к дальнейшему снижению риска диабета.
2. Шоколад уменьшает риск болезней сердца
Исследователи из Университета Абердина провели эксперимент с участием людей среднего и пожилого возраста, и выяснили, что те, кто ел несколько кусочков шоколада раз в день на протяжении определенного времени, имели в итоге на 11% более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 23% более низкий риск инсульта. При этом не более 100 граммов шоколада в день, согласно полученным данным, можно связывать с уменьшением риска инсульта и заболеваний сердца и сосудов на следующие 12 лет.
3. Шоколад снижает уровень "плохого" холестерина
Ученым удалось доказать, что какао, содержащееся в шоколаде, способствует снижению уровня "плохого" холестерина (LDL) в организме, одновременно повышая уровень "хорошего" холестерина. Потенциально это не только в разы снижает риск нарушений работы сердечно-сосудистой системы, но также оказывает благотворное действие на организм в целом. Так, в результате исследований выяснилось, что какао-порошок снижает количество окисленных LDL (= "плохого" холестерина) и общего холестерина, а заодно борется со свободными радикалами в организме.
Таким образом, чтобы шоколад оказался максимально полезным для здоровья, выбирайте варианты с содержанием какао не менее 70%, и съедайте несколько ломтиков каждый день.
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