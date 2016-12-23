Три причины есть шоколад каждый день

Те, кто регулярно ест шоколад, могут похвастаться более молодыми клетками, более низким весом, большим соотношением объема талии к объему бедер и более низким кровяным давлением.

1. Шоколад предотвращает диабет

Исследователи из Университета Южной Австралии и Университета штата Мэн уверены, что регулярное потребление шоколада может помочь предотвратить возникновение сахарного диабета. Джорджина Крохтон, ведущий эксперт-диетолог из Университета Южной Австралии, говорит, что потребление шоколада, по крайней мере, раз в неделю способно снизить риск сахарного диабета в долгосрочной перспективе.

Для того чтобы изучить корреляцию между количеством шоколада в рационе и заболеванием диабетом, исследователи наблюдали за более 900 недиабетиками и 45 диабетиками в течение продолжительного времени. Результаты показали, что люди, которые ели шоколад реже одного раза в неделю, имели в два раза больший риск развития диабета по сравнению с теми, кто ел шоколад раз в неделю и больше. Впрочем, стоит учитывать, что увеличение потребления шоколада не привело к дальнейшему снижению риска диабета.

2. Шоколад уменьшает риск болезней сердца

Исследователи из Университета Абердина провели эксперимент с участием людей среднего и пожилого возраста, и выяснили, что те, кто ел несколько кусочков шоколада раз в день на протяжении определенного времени, имели в итоге на 11% более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 23% более низкий риск инсульта. При этом не более 100 граммов шоколада в день, согласно полученным данным, можно связывать с уменьшением риска инсульта и заболеваний сердца и сосудов на следующие 12 лет.

3. Шоколад снижает уровень "плохого" холестерина

Ученым удалось доказать, что какао, содержащееся в шоколаде, способствует снижению уровня "плохого" холестерина (LDL) в организме, одновременно повышая уровень "хорошего" холестерина. Потенциально это не только в разы снижает риск нарушений работы сердечно-сосудистой системы, но также оказывает благотворное действие на организм в целом. Так, в результате исследований выяснилось, что какао-порошок снижает количество окисленных LDL (= "плохого" холестерина) и общего холестерина, а заодно борется со свободными радикалами в организме.

Таким образом, чтобы шоколад оказался максимально полезным для здоровья, выбирайте варианты с содержанием какао не менее 70%, и съедайте несколько ломтиков каждый день.