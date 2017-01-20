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У детей с астмой риск заболеть ожирением на 50% выше – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7902/11_main.1484920473.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/11_tn.1484920473.jpg Здоровье Использование ингаляторов во время приступов уменьшает вероятность получить ожирение на 43%

У детей с астмой риск заболеть ожирением на 50% выше – ученые

Сегодня, 18:11

Использование ингаляторов во время приступов уменьшает вероятность получить ожирение на 43%

Bз-за проблем с дыханием астматикам труднее делать физические упражнения. Фото: AFP
Bз-за проблем с дыханием астматикам труднее делать физические упражнения. Фото: AFP

У детей-астматиков риск заболеть ожирением на 50% выше, чем у здоровых. Об этом сообщили ученые из Университета Южной Калифорнии.

Свое исследование они опубликовали в журнале American journal of respiratory and critical care medicine.

Отмечается, что на протяжении 10 лет ученые наблюдали более чем за 2000 детей. На момент начала исследования ожирения не было ни у кого из них, а астмой болели 13,5%.

Спустя 10 лет ожирение развилось у каждого шестого ребенка, и среди астматиков таких детей было вдвое больше.

В то же время исследование выявило, что использование ингаляторов во время приступов уменьшает вероятность получить ожирение на 43%.

По мнению ученых, проблема в том, что из-за проблем с дыханием таким детям труднее делать физические упражнения и в целом вести активный образ жизни. Кроме того, набор веса – побочный эффект многих лекарств от астмы.

Исследователи пока не могут дать точного ответа на вопрос, является ли астма одной из причин ожирения у детей или, наоборот, она развивается у детей с лишним весом, либо возможны оба варианта. Также проблему усугубляет то, что оба заболевания влияют друг на друга: астматики не могут заниматься спортом, чтобы сбросить вес, а ожирение способствует дальнейшему развитию астмы.
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Источник:

gazeta.ru

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