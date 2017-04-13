У оливкового масла обнаружили еще одно полезное свойство

Сегодня, 02:46

Несмотря на всю полезность данного продукта, специалисты все же не рекомендуют превышать ежедневную дозировку в размере одной-двух столовых ложек

Оливковое масло полезно. Фото: pixabay.com
Оливковое масло полезно. Фото: pixabay.com

Чилийские специалисты, проведя эксперимент на лабораторных мышах, определили, что оливковое масло препятствует отложению холестерина на стенках кровеносных сосудов, пишет "Ортодокс".

В ходе исследования ученые разделили мышей на 4 группы. Одна из групп подопытных на протяжении двенадцати недель употребляла в пищу большое количество животных жиров и оливкового масла. По окончании эксперимента образцы тканей и крови, взятые у этой группы, показали, что показатели холестерина остались на прежнем уровне.

Подобный эффект ученые связывают с содержащимся в оливковом масле веществом гидрокситирозолом. Это сильнейший антиоксидант, который обеспечивает защиту печени, сердца и мозга.

Несмотря на всю полезность данного продукта, специалисты все же не рекомендуют превышать ежедневную дозировку в размере одной-двух столовых ложек, так как оливковое масло весьма калорийно.
ученые, исследование, оливковое масло

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