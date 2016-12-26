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Ученые дали неожиданный совет, как улучшить супружескую жизнь http://www.segodnya.ua/img/article/7829/37_main.1482687443.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/37_tn.1482687443.jpg Здоровье Наблюдение сразу за несколькими десятками пар показало, что супруги во время сна в совместной постели постоянно пребывают в полустрессовом состоянии

Ученые дали неожиданный совет, как улучшить супружескую жизнь

Сегодня, 02:56

Наблюдение сразу за несколькими десятками пар показало, что супруги во время сна в совместной постели постоянно пребывают в полустрессовом состоянии

Фото: Психология Женственности
Фото: Психология Женственности

Канадские ученые из университета Райерсона советуют супружеским парам спать порознь. Это не только укрепит здоровье, но и наладит более тесные взаимоотношения, пишет "Ортодокс".

На первый взгляд выводы исследователей противоречат здравому смыслу. Люди воспринимают как само собой разумеющееся, когда счастливая семейная пара неразлучна на протяжении дня и ночи. И если вдруг узнают, что муж и жена спят отдельно, сразу начинают подозревать что-то неладное.

Наблюдение сразу за несколькими десятками пар показало, что супруги во время сна в совместной постели постоянно пребывают в полустрессовом состоянии, переживая, что могут помешать друг другу. Это приводит к тому, что оба партнера редко погружаются в фазу глубокого сна, во время которого тело восстанавливается максимально быстро и эффективно. Таким образом, каждое утро муж и жена встают с чувством недосыпания. Когда эффект накапливается с годами, между супругами могут начаться ссоры, способные ослабить позитивное взаимоотношение.

Правда, при этом исследователи из Канады подчеркнули, что хронический недосып компенсируется выработкой гормона счастья окситоцина, способного немного смягчить отрицательные последствия совместного ночного отдыха. Вследствие установленных фактов они рекомендуют ради здоровья супружеским парам время от времени спать отдельно.
ученые, сон, супруги

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