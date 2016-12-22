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Ученые доказали: красное мясо не вредит сердцу http://www.segodnya.ua/img/article/7820/4_main.1482405521.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/4_tn.1482405521.jpg Здоровье Мясо богато полезными питательными веществами и является хорошим источником белка и биодоступного железа

Ученые доказали: красное мясо не вредит сердцу

Сегодня, 13:16

Мясо богато полезными питательными веществами и является хорошим источником белка и биодоступного железа

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американские ученые из Университета Пердью пришли к выводу, что умеренное потребление красного мяса не влияет на краткосрочные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, такие как давление и уровень холестерина в крови.

Как отмечают специалисты, последние 20 лет популярны рекомендации, призывающие есть меньше красного мяса, однако новое исследование поддерживает идею, что подобные продукты вполне могут быть частью здорового рациона. Ведь мясо богато полезными питательными веществами и является хорошим источником белка и биодоступного железа.

Ученые проанализировали данные 24 клинических исследований и обнаружили, что потребление больше половины порции красного мяса в день (что эквивалентно потреблению 85-граммовой порции мяса три раза в неделю) не сказывается негативно на давлении и уровне холестерина и триглицеридов.

В ходе исследования ученые учитывали все виды красного мяса, в основном это были не подвергшиеся переработке говядина и свинина, пишет Newsmax.

Авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований, отмечая, что давление и уровень холестерина – это не единственные факторы риска развития сердечно-сосудистых недугов.

Напомним, ранее ученые выяснили, что большая доля красного мяса в рационе может стать причиной развития почечной недостаточности.

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Источник:

Российская газета

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