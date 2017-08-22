Ученые нашли еще один способ, как побороть рак
Для лечения болезни человеку нужно ввести внутривенно 300 тысяч мг витамина С
Специалисты из Соединенных Штатов Америки выяснили, что витамин C служит помощником в борьбе с онкологическими заболеваниями. Проведя множество экспериментов, врачам все же удалось доказать, что витамин С способен восстановить активность гена TET2, передает "Ортодокс".
СМИ проинформировали, что в результате онкологического заболевания, процент активности генома понижается на 50%, если сравнивать со среднестатистическими показателями.
Чтобы доказать свои предположения, врачи решили поставить опыт над грызунами. В ходе эксперимента ученые, на протяжении 24 дней давали мышам повышенную дозу витамина С. В результате выяснилось, что у мышей, которые не получали витаминную дозу было выявлено в 3 раза больше лейкоцитов чем у тех грызунов, которые ежедневно принимали витамин С.
Врачи уверены, что дозировку нельзя повторить для людей. Для лечения болезни человеку нужно ввести внутривенно 300 тысяч мг витамина С.
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