Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Новости медицины и здоровья
Ученые нашли лишайник, который помогает лечить кариес http://www.segodnya.ua/img/article/7897/74_main.1484824543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/74_tn.1484824543.jpg Здоровье Удивительными свойствами обладают только те лишайники, которые растут в северной части Канады  

Ученые нашли лишайник, который помогает лечить кариес

Сегодня, 04:44

Удивительными свойствами обладают только те лишайники, которые растут в северной части Канады

 

Лишайник. Фото: keys.ucoz.lv
Лишайник. Фото: keys.ucoz.lv

Ученые считают, что лишайник поможет вылечить кариес. Канадские специалисты выделили в лишайнике уникальные молекулы, которые обладают противобактериальными свойствами.

Эти молекулы оказывают содействие в борьбе с вредоносными микробами, которые образуют на зубах налет, пишет vladtime.ru. Научные сотрудники Университета Лаваля обнаружили две уникальные молекулы лишайника, которые очищают ротовую полость от большей части болезнетворных микробов. Однако исследователи сделали пометку, что этими удивительными свойствами обладают только те лишайники, которые произрастают в северной части Канады. Его целебная сила часто используется в медицинской сфере.

Фитохимический анализ североканадских лишайников помог выделить более 10 новых соединений, которые активно исследуют в местных био- и химлабораториях. 2 из нововыделенных соединений до этого на планете не встречались, 9 остальных уже "мелькали" в других организмах. 6 из них помогают при лечении парадонтита и кариеса.
ученые, специалисты, налет, исследователи, кариес, анализ, полость, лишайник

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые нашли лишайник, который помогает лечить кариес". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Фото: visualphotos.com

Ученые назвали главных "врагов" здоровья зубов

12 Ноября 2016, 02:57

Бытует мнение, что натуральные соки из свежих фруктов очень полезны для здоровья, с одной стороны это так, но с другой соки таят в себе огромную угрозу для здоровья зубов

Здоровье

Фото: xcook.info

Ученые обнаружили еще одно полезное качество красного вина

21 Октября 2016, 02:46

Открытие ученых может привести к разработке натуральных продуктов, которые будут лечить стоматологические заболевания

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.