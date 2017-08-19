Ученые нашли простой способ, как улучшить работу сердца

В ходе научной работы ученые изучили результаты 23 исследований, в которых обследовался 1 461 пациент

Американские ученые из Темпльского университета пришли к выводу, что музыка помогает снять напряжение, а также чувство тревоги и беспокойства, связанные с ишемической болезнью сердца, пишет "Ортодокс".

В ходе научной работы ученые изучили результаты 23 исследований, в которых обследовался 1 461 пациент. В двух из них врачи приглашали пациентов на музыкальную терапию, а в других предлагали музыкальные CD, записанные для терапевтических целей.

Наблюдения показали, что мелодии, создающие приятное настроение и доставляющие человеку удовольствие, благотворно влияют на работу сердца и кровеносных сосудов. Сокращения сердца усиливаются, пульс замедляется, артериальное давление нормализуется, кровеносные сосуды расширяются.