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Ученые нашли способ диагностики сотрясений мозга http://www.segodnya.ua/img/article/7843/76_main.1483018658.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/76_tn.1483018658.jpg Здоровье Специалисты смогли правильно определить 90% детей с сотрясениями и 95% без

Ученые нашли способ диагностики сотрясений мозга

Сегодня, 15:41

Специалисты смогли правильно определить 90% детей с сотрясениями и 95% без

Ученые исследовали реакцию мозга детей на звуковые раздражители. Фото: AFP
Ученые исследовали реакцию мозга детей на звуковые раздражители. Фото: AFP

Ученые из Северо-Западного университета в США нашли способ достоверной диагностики сотрясений головного мозга.

Об этом они рассказали журналу Scientific Reports.

Во время эксперимента ученые исследовали реакцию мозга детей на звуковые раздражители. В результате обнаружилось, что существует четкое различие между реакцией детей, перенесших сотрясение мозга и не перенесших.

У детей, переживших сотрясение, нейроны реагировали в среднем на треть слабее, чем у здоровых. Руководствуясь этими наблюдениями, специалисты смогли правильно определить 90% детей с сотрясениями и 95% без.

Отмечается, что сейчас выводы о наличии сотрясения делаются на основании слов пациента об утрате сознания в момент травмы головы и его жалоб на тошноту, головную боль и головокружение.

Ранее ученые рассказали, что боли в плечах связаны с болезнями сердца.
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Источник:

gazeta.ru

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