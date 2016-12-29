Ученые нашли способ диагностики сотрясений мозга
Специалисты смогли правильно определить 90% детей с сотрясениями и 95% без
Ученые из Северо-Западного университета в США нашли способ достоверной диагностики сотрясений головного мозга.
Об этом они рассказали журналу Scientific Reports.
Во время эксперимента ученые исследовали реакцию мозга детей на звуковые раздражители. В результате обнаружилось, что существует четкое различие между реакцией детей, перенесших сотрясение мозга и не перенесших.
У детей, переживших сотрясение, нейроны реагировали в среднем на треть слабее, чем у здоровых. Руководствуясь этими наблюдениями, специалисты смогли правильно определить 90% детей с сотрясениями и 95% без.
Отмечается, что сейчас выводы о наличии сотрясения делаются на основании слов пациента об утрате сознания в момент травмы головы и его жалоб на тошноту, головную боль и головокружение.
Ранее ученые рассказали, что боли в плечах связаны с болезнями сердца.
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