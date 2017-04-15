Ученые нашли способ избавления от алкогольной зависимости

Сегодня, 02:40

Экспериментаторы надеются, что их открытие поможет в лечении алкоголиков, которых достаточно много, и проблема касается не только этих людей, а всего общества

Фото: medicineno.com
Фото: medicineno.com

Ученые провели эксперимент, который был направлен на отличие между мозгом зависимых от алкоголя и независимых. Исследования показали, что деятельность центральной нервной системы у этих двух групп имеет различие, сигналы подаются совершенно разные, пишет "Ортодокс".

Научные деятели заметили, что во время принятия алкоголя те крысы, которые относятся к алкоголезависимым и противоположная им группа, реагировали на появление в организме спиртного одинаково. Но, когда алкогольная доза не поступала, крысы-алкоголики проявляли такую мозговую активность, которая показывает наличие стрессового состояния у животного. Исследователи выяснили, что блокирование рецептора CRF1, который отвечает за стрессовый гормон, позволит вывести испытуемого из зависимого состояния.

Экспериментаторы надеются, что их открытие поможет в лечении алкоголиков, которых достаточно много, и проблема касается не только этих людей, а всего общества. Ученые проведут соответствующий эксперимент на людях, чтобы выяснить целесообразность данного умозаключения.
ученые, алкоголь, алкоголизм, исследователи

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