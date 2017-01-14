Ученые назвали фрукт, преодолевающий депрессию

Ученые выяснили, что регулярное употребление киви помогает снизить влияние стресса на организм.

Эксперимент провели медики из Новой Зеландии: часть добровольцев в течение полутора месяцев съедали по половинке киви ежедневно, а другая часть — по два фрукта.

В результате эксперимента выяснилось, что постоянное употребление киви в пищу повышает уровень содержания в организме витамина С. Особенно быстро увеличивалось содержание витамина в организме у тех добровольцев, в рационе которых ранее отсутствовали другие фрукты, богатые витамином С.

Исследователи также заметили, что те участники эксперимента, которые едят в день по два киви, не страдают депрессивными состояниями и более энергичны.

Ученые заявили: витамин С способен эффективно защитить организм от стрессовых ситуаций и их последствий: даже длительный хронический стресс можно лечить с помощью витамина С.

Чтобы получить необходимую организму человека суточную дозу витамина С, достаточно съедать одно киви в день.

В этом фрукте, помимо витамина С, содержится еще масса полезных микроэлементов: калий помогает снизить давление у больных гипертонией, укрепляет сосуды и капилляры, являясь средством профилактики тромбоза и атеросклероза.

Содержащиеся в киви ферменты способствуют сжиганию жиров, поэтому этот фрукт обязательно должен быть в меню тех, кто хочет сбросить лишние килограммы и следит за фигурой.

Ранее ученые выяснили, что одна груша в день спасает от ожирения.