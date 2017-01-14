Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Новости медицины и здоровья
Ученые назвали фрукт, преодолевающий депрессию http://www.segodnya.ua/img/article/7882/69_main.1484413759.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/69_tn.1484413759.jpg Здоровье Специалисты советуют включить  в рацион киви

Ученые назвали фрукт, преодолевающий депрессию

Сегодня, 19:07

Специалисты советуют включить  в рацион киви

Киви богат витаминами. Фото: pixabay.com
Киви богат витаминами. Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что регулярное употребление киви помогает снизить влияние стресса на организм.

Эксперимент провели медики из Новой Зеландии: часть добровольцев в течение полутора месяцев съедали по половинке киви ежедневно, а другая часть — по два фрукта.

В результате эксперимента выяснилось, что постоянное употребление киви в пищу повышает уровень содержания в организме витамина С. Особенно быстро увеличивалось содержание витамина в организме у тех добровольцев, в рационе которых ранее отсутствовали другие фрукты, богатые витамином С.

Исследователи также заметили, что те участники эксперимента, которые едят в день по два киви, не страдают депрессивными состояниями и более энергичны.

Ученые заявили: витамин С способен эффективно защитить организм от стрессовых ситуаций и их последствий: даже длительный хронический стресс можно лечить с помощью витамина С.

Чтобы получить необходимую организму человека суточную дозу витамина С, достаточно съедать одно киви в день.

В этом фрукте, помимо витамина С, содержится еще масса полезных микроэлементов: калий помогает снизить давление у больных гипертонией, укрепляет сосуды и капилляры, являясь средством профилактики тромбоза и атеросклероза.

Содержащиеся в киви ферменты способствуют сжиганию жиров, поэтому этот фрукт обязательно должен быть в меню тех, кто хочет сбросить лишние килограммы и следит за фигурой.

Ранее ученые выяснили, что одна груша в день спасает от ожирения.
депрессия, ученые, медики, фрукты, эксперимент, стресс, организм, киви, калий

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые назвали фрукт, преодолевающий депрессию". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

telegraf.com.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Люди начинают стремительно терять форму после 50 лет. Фото: womanway.online

Ученые выяснили, в каком возрасте люди теряют форму

6 Августа 2016, 04:50

Сотрудники Университета Дьюка пронаблюдали за физическим состоянием людей. Как выяснилось, форма теряется быстрее, нежели предполагалось ранее

Здоровье

Фото: berry-lady.ru

Ученые назвали фрукт, который спасает от депрессии

22 Декабря 2016, 02:55

В новом исследовании новозеландских специалистов приняли участие 54 молодых человека

Здоровье

Ученые доказали вред сахарозаменителя

29 Ноября 2016, 02:54

Исследователи в течение 18 недель кормили мышей жирной пищей, первой половине грызунов также давали сахар, второй - аспартам

Здоровье

Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили мощный антибиотик в организме человека

20 Ноября 2016, 02:54

Исследователи поставили эксперименты на грызунах, заразив тех смертельной дозой стафилококка

Здоровье

Фото: 24news.com.ua

Восемь продуктов, запрещенных для беременных

18 Октября 2016, 02:46

Если их не есть, снижается шанс потерять ребенка и повышается шанс родить здорового

Здоровье

Ученые рассказали, почему женщинам вредно смотреть порно

11 Сентября 2016, 02:10

"Клубничка" может вызвать стресс

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.