Ученые назвали главные причины преждевременного старения женщин

Ведущие специалисты США проводили специальные исследования, чтобы выяснить, почему у некоторых из женщин признаки старение наступают раньше. Они собрали группу из представительниц прекрасного пола в возрасте от 64 до 95 лет, сообщает "Ортодокс".

Участницам эксперимента были установлены специальные датчики, которые фиксировали активность женщин на протяжении суток. После полученной информации из датчиков, учёные выяснили, что те женщины, которые хотя бы по 30 минут в день выполняли несложные тренировки или делали зарядку по утрам, старели значительно медленнее тех женщин, которые ничего не выполняли. Более того, оказалось, что они выглядели на 9 лет моложе своих неактивных ровесниц.

Ученые утверждают, что старение в раннем возрасте может спровоцировать появление диабета и онкологических клеток. Специалист из России Юрий Конев говорит, что занятия физкультурой, йогой, пилатесом или боевыми искусствами значительно продлевают жизнь человека.