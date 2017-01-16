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Ученые назвали главные условия здорового сна http://www.segodnya.ua/img/article/7883/97_main.1484495485.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/97_tn.1484495485.jpg Здоровье Рекомендуемая учеными продолжительность сна составляет семь-восемь часов

Ученые назвали главные условия здорового сна

Сегодня, 02:55

Рекомендуемая учеными продолжительность сна составляет семь-восемь часов

Фото: Marketium.ru
Фото: Marketium.ru

Британские медики перечислили основные, по их мнению, условия для здорового сна людей старше 50 лет, пишет "Ортодокс".

Ученые рекомендуют отправляться в кровать в носках, чтобы сохранять ноги в тепле, и выгонять домашних животных из спальной комнаты, чтобы они не тревожили людей. За три часа до сна эксперты советуют воздержаться от еды, употребления напитков, в том числе алкогольных, и использования гаджетов.

Специалисты полагают, что белое и синее освещение спальной комнаты лучше заменить на красноватое, и предлагают перед тем, как лечь под одеяло, принять теплую ванну.

Рекомендуемая учеными продолжительность сна составляет семь-восемь часов.

По мнению экспертов, хорошему сну способствует физиологически нормальная масса тела, физическая активность и отказ от курения. В случае, если заснуть сразу не удается, специалисты рекомендуют на время покинуть кровать и спальную комнату, чтобы они не ассоциировались с бессонницей.
ученые, врачи, сон, носки, кровать

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