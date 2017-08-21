Ученые назвали полезные для человеческого организма свойства серебра

Серебро как металл известен людям с древнейших времен. Предметы торговли из серебра, найденные в Передней Азии, по подсчетам археологов, были сделаны более шести тысяч лет назад, сообщает zdorowiye.ru.

Свойства серебра

Издавна известно, что серебро имеет свойства быстро и эффективно нейтрализовать вредную флору в организме человека, не причиняя при этом вреда для полезной. Американские ученые, занимаясь исследованием свойств серебра, обнаружили, что возбудители таких заболеваний, как дифтерия, тиф, легочные и кишечные инфекции не выживают долго при их помещении на серебряные пластины. Даже самая стойкая тифозная палочка не выдерживает дольше суток.

Бактерицидное действие даже минимальной концентрации ионов серебра аргументируется тем, что они вмешиваясь в жизнедеятельность микробов, мешают функционированию биологических катализаторов, то есть ферментов. Взаимодействуя с аминокислотой цистеином, которая входит в состав большинства ферментов, ионы серебра препятствуют его нормальной работе.

Чрезвычайно удивительна эффективность серебра по отношению к бактериям: серебро убивает бактерии в 1750 раз сильнее в сравнении с карболовой кислотой, а также в 3,5 раза сильнее фурацилина, хлора, марганцовки. Для сравнения можно взять антибиотики широкого спектра действия, которые могут уничтожить около 5-10 видов бактерий, то коллоидное серебро способно уничтожить более 650 видов, к тому же все полезные микроорганизмы остаются живы, потому что серебро является составной частью тканей человеческого организма. Помимо того, бактерии не привыкают к действию серебра, как к лекарствам.

Правда, существуют и такие микробы, которые не подвергаются биоцидному действию серебра. К ним относятся различного рода генно-модицированные виды кишечной палочки, на продуктах, приготовленных промышленным способом, такие как полусинтетические чипсы, колбасы и другие.

Серебро в организме человека

Серебро, как и золото, микроскопических дозах присутствует в человеческом организме. Если человек испытывает недостаточное количество серебряных и золотых металлов, он начинает употреблять большее количество сладкого. Так что, чрезмерную тягу к сладостям у человека можно объяснить нехваткой серебра в организме. Следует отметить, что таким людям характерна поспешность, быстрая речь, суетливость, страх перед будущим. При наличии у человека вышеперечисленных качеств ему стоит задуматься о том, чтобы купить себе подарок в виде серебряного изделия.

Украшения из серебра

В современные дни каждая женщина сможет найти серебряные украшения для себя по вкусу, так как они красивы, стильны, а также способны поправить здоровье своей обладательницы. Украшения из серебра благотворно влияют на организм, снимают напряжение и усталость, повышают стрессоустойчивость. К тому же они замечательно сочетаются с другими аксессуарами.

Серебряные украшения нужно носить при заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой системы, урологических заболеваниях, нарушениях зрения.