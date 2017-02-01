Ученые назвали продукт, который помогает эффективно бороться с ожирением и раком

Исследования показали, что именно перец и острые приправы позволяют ускорять обмен веществ

Эксперты из Гарварда раскрыли секрет, какой продукт позволяет эффективно бороться с ожирением и раком. По словам ученых, отличной профилактикой станут острые приправы, а также перец чили. К таким выводам экспертов подтолкнули результаты наблюдений за состоянием здоровья жителей КНР на протяжении семи лет, пишет "Ортодокс".

Исследования показали, что именно перец и острые приправы позволяют ускорять обмен веществ, что позволяет бороться с ожирением и раковыми образованиями.

Эксперимент показал, что у добровольцев, согласившихся часто добавлять в пищу острый перец, значительно снизился риск преждевременной смерти, практически свелся к возможному минимуму. Кроме того, ученые написали целую памятку, какие приправы доказанно помогают от ряда болезней.

К примеру, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы полезно добавлять в пищу карри. Если у человека часто случается несварение, на помощь ему придет приправа кайенский перец, добавленная в небольших количествах.

В противном случае острые приправы могут вызвать раздражение желудка и даже аллергические реакции. Продукты полезны для человека из-за того, что в них содержится капсацин — вещество, которое может снимать даже самую острую боль.