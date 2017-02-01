Ученые назвали продукт, который помогает эффективно бороться с ожирением и раком

Сегодня, 02:53

Исследования показали, что именно перец и острые приправы позволяют ускорять обмен веществ

Ученые провели исследование. Фото: kapital-rus.ru
Ученые провели исследование. Фото: kapital-rus.ru

Эксперты из Гарварда раскрыли секрет, какой продукт позволяет эффективно бороться с ожирением и раком. По словам ученых, отличной профилактикой станут острые приправы, а также перец чили. К таким выводам экспертов подтолкнули результаты наблюдений за состоянием здоровья жителей КНР на протяжении семи лет, пишет "Ортодокс".

Исследования показали, что именно перец и острые приправы позволяют ускорять обмен веществ, что позволяет бороться с ожирением и раковыми образованиями.

Эксперимент показал, что у добровольцев, согласившихся часто добавлять в пищу острый перец, значительно снизился риск преждевременной смерти, практически свелся к возможному минимуму. Кроме того, ученые написали целую памятку, какие приправы доказанно помогают от ряда болезней.

К примеру, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы полезно добавлять в пищу карри. Если у человека часто случается несварение, на помощь ему придет приправа кайенский перец, добавленная в небольших количествах.

В противном случае острые приправы могут вызвать раздражение желудка и даже аллергические реакции. Продукты полезны для человека из-за того, что в них содержится капсацин — вещество, которое может снимать даже самую острую боль.
рак, ученые, ожирение, перец чили

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые назвали продукт, который помогает эффективно бороться с ожирением и раком". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, почему любители кофе дольше живут

Вчера, 11:51

Специалисты считают, что секрет заключается в кофеине, который помогает снижать уровень хронического воспаления в организме

Здоровье

Пять несуществующих диагнозов, в которые люди до сих пор верят

29 Января, 01:31

Горе-пациенты могут самостоятельно назначить себе неправильное лечение

Мир

Во Франции ограничили продажу газировки, фото sletvasilis.ru

Во Франции ограничили продажу газировки

27 Января, 23:06

В стране отменили систему безлимитных напитков  

Здоровье

Старайтесь принимать белковую пищу теплой. Фото: vitaportal.ru

Как добиться здоровой работы кишечника

24 Января, 04:51

Не запивайте еду сразу компотами или соками  

Люди

Ольга Олександрівна Броварець. Фото: facebook

29-летняя доктор наук Ольга Броварец пояснила свое открытие, которое поможет лечить рак

23 Января, 13:04

Знание механизмов возникновения спонтанных точечных мутаций открывает новые возможности управления ими

Здоровье

Bз-за проблем с дыханием астматикам труднее делать физические упражнения. Фото: AFP

У детей с астмой риск заболеть ожирением на 50% выше - ученые

20 Января, 18:11

Использование ингаляторов во время приступов уменьшает вероятность получить ожирение на 43%

Здоровье

Когда мы стареем, жировая ткань атакует некоторые клетки нашего организма. Фото: superomsk.ru

С чем может быть связано воспаление в организме

19 Января, 04:44

Хроническое воспаление может сопровождаться симптомами активного воспалительного процесса  

Украина

Для написания докторской диссертации Ольга Броварец выбрала тему о мутации ДНК человека. Фото из Facebook

Открытие украинки поможет лечить рак: история 29-летней доктора наук Ольги Броварец

18 Января, 08:00

После сенсационного открытия Ольгу активно приглашают на работу за рубеж, но она хочет остаться в Украине

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования