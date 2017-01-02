Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь человека на 20 лет

Ученые провели исследование, участие в котором приняли 11 тысяч человек в возрастной группе от 40 лет. В числе добровольцев присутствовали как мужчины, так и женщины. Всем участникам эксперимента предлагалось вести дневник, в котором они подробно описывали все продукты, которые присутствовали в их ежедневном рационе, пишет "Ортодокс".

После анализа результатов исследования ученые выяснили, что неправильное питание предшествовало большому количеству смертей. Также исследователи смогли определить, что те люди, в рационе которых очень часто присутствовали овощи, фрукты и орехи, меньше жаловались на ухудшения самочувствия и жили на двадцать лет дольше.

Ученые уверены, что постоянное употребление фруктов, овощей и орехов обеспечит человеку долгую жизнь, так как эти продукты помогут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, что благотворно влияет на организм в целом.

Также отметим, что в исследовании не принимали участие те люди, которые ранее перенесли инсульт или сердечный приступ. Это было сделано для того, чтобы получить более точные данные о связи питания и здоровья человека.