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Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь человека на 20 лет http://www.segodnya.ua/img/article/7848/41_main.1483124674.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/41_tn.1483124674.jpg Здоровье После анализа результатов исследования ученые выяснили, что неправильное питание предшествовало большому количеству смертей

Ученые назвали продукты, продлевающие жизнь человека на 20 лет

Сегодня, 03:46

После анализа результатов исследования ученые выяснили, что неправильное питание предшествовало большому количеству смертей

Фото: medweb.ru
Фото: medweb.ru

Ученые провели исследование, участие в котором приняли 11 тысяч человек в возрастной группе от 40 лет. В числе добровольцев присутствовали как мужчины, так и женщины. Всем участникам эксперимента предлагалось вести дневник, в котором они подробно описывали все продукты, которые присутствовали в их ежедневном рационе, пишет "Ортодокс".

После анализа результатов исследования ученые выяснили, что неправильное питание предшествовало большому количеству смертей. Также исследователи смогли определить, что те люди, в рационе которых очень часто присутствовали овощи, фрукты и орехи, меньше жаловались на ухудшения самочувствия и жили на двадцать лет дольше.

Ученые уверены, что постоянное употребление фруктов, овощей и орехов обеспечит человеку долгую жизнь, так как эти продукты помогут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, что благотворно влияет на организм в целом.

Также отметим, что в исследовании не принимали участие те люди, которые ранее перенесли инсульт или сердечный приступ. Это было сделано для того, чтобы получить более точные данные о связи питания и здоровья человека.
здоровье, ученые, фрукты, овощи, долголетие

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