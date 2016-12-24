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Ученые назвали самый полезный для зрения овощ http://www.segodnya.ua/img/article/7824/14_main.1482490500.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/14_tn.1482490500.jpg Здоровье Брокколи также рекомендуется беременным женщинам  

Ученые назвали самый полезный для зрения овощ

Сегодня, 04:44

Брокколи также рекомендуется беременным женщинам

 

Брокколи является незаменимым овощем для здоровья наших глаз. Фото: drunov.ru
Брокколи является незаменимым овощем для здоровья наших глаз. Фото: drunov.ru

Американские ученые в ходе исследования определили полезный продукт, употребление которого благоприятно сказывается на наших глазах, и помогает улучшить зрение.

Ключ к хорошему зрению найден – введите в свой ежедневный рацион брокколи, пишет moirebenok.ua! Этот ценный овощ содержит соединение – индол-3-карбинол, которое способно очищать клетки нашего организма от токсинов. Это происходит благодаря активации белков арилуглеводородного рецептора, а это, в свою очередь, обеспечивает химическую детоксикацию сетчатки глаза.

Постепенно, в силу возраста рецепторы снижаются, параллельно снижается четкость зрения и здоровье глаз, что может привести к ухудшению зрения, развитию специфических заболеваний и даже слепоте. К сожалению, чтобы воспользоваться преимуществом важного соединения индол-3-карбинола, необходимо съесть очень большую порцию брокколи. Поэтому группа ученых из Калифорнии решила добыть целебные молекулы, которые будут задействоваться для профилактики зрительной функции и для здоровья наших глаз.

В ходе эксперимента было получено соединение, которое соответствует свойствам индол-3-карбинола, но имеет более мощный химический состав.

Кроме того, что брокколи является незаменимым овощем для здоровья наших глаз, американские ученые называют еще ряд причин, по которым следует ввести брокколи в свой рацион.

7 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ УПОТРЕБЛЯТЬ БРОККОЛИ:

В состав брокколи входят: клетчатка, жиры, белки; множество минеральных веществ, таких как: селен, магний, калий, кальций, фосфор, железо и цинк; витамины: С, РР, Е, К, U, бета-каротин.

В этом овоще содержание витамина С в полтора раза больше, чем в апельсине.

В брокколи содержится большое количество бета-каротина. Примерно столько же, сколько и в таких овощах, как тыква и морковь. Бета-каротин считается витамином красоты.

Витамин U активно борется с язвами. По содержанию витамина U, с брокколи может соперничать только спаржа.

Брокколи является продуктом, который рекомендуют употреблять тем, кто хочет сбросить лишний вес. Она низкокалорийная, так как в 100 грамм брокколи входит всего около 30 ккал.

Известно, что повышенное содержание сахара разрушает сосуды, что способствует образованию атеросклеротических бляшек. В брокколи содержатся вещества, полезные свойства которых защищают стенки сосудов от этих повреждений, так что для любителей сладостей и для больных сахарным диабетом это просто необходимый продукт!

За счет фолиевой кислоты, содержащейся в брокколи, овощ рекомендуется беременным женщинам, так как эта кислота способствует быстрому образованию новых клеток и поддерживает их здоровье.
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