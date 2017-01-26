Ученые обнаружили опасное свойство сахарозаменителей

Сегодня, 02:58

В эксперименте приняли участие и абсолютно здоровые люди, и пациенты, страдающие непереносимостью глюкозы

Фото: polza-vred.su
Фото: polza-vred.su

Специалисты Центра питания человека в Гранд-Форксе (штат Северная Дакота, США) опубликовали интересное исследование, которое наконец поставило точку в многолетних спорах простых потребителей, врачей и диетологов, пишет "Ортодокс".

Оказывается, все современные заменители сахара являются небезопасными.

Ученые провели серию экспериментов и выяснили, что все сахарозаменители оказывают негативное влияние на человеческое здоровье. Абсолютно у всех подопытных после потребления заменителей наблюдался повышенный уровень триглицеридов в крови и возрастал риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте приняли участие и абсолютно здоровые люди, и пациенты, страдающие непереносимостью глюкозы, которые не могут потреблять не только сахар (белый и тростниковый), но также мед и глюкозно-фруктозный сироп. Напомним, что ранее диетологи согласились приравнять сахар к алкоголю и наркотикам по его способности вызывать зависимость и привыкание.
ученые, сахар, сахарозаменитель

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