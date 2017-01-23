Ученые обнаружили продукт, вызывающий бесплодие у девушек

Генистеин, компонент, содержащийся в сое, пагубно воздействует на гормональный фон представительниц слабого пола, способствуя появлению проблем с зачатием

Научные работники утверждают, что в процессе осуществления исследований врачам удалось назвать продукт, вызывающий бесплодие у девушек, пишет "Ортодокс".

Следует заметить, что инициаторами комплексных наблюдений оказались сотрудники из Соединенных Штатов Америки. По словам экспертов, благодаря реализации испытаний медики обнаружили продукт, который увеличивает вероятность развития бесплодия. Специалисты полагают, что соя негативно отражается на состоянии здоровья женщин.

Генистеин, компонент, содержащийся в сое, пагубно воздействует на гормональный фон представительниц слабого пола, способствуя появлению проблем с зачатием. Исследователи заявили, что после попадания генистеина в организм у девушки нарушается процесс созревания яйцеклеток, без которого невозможно оплодотворение.

Врачи настоятельно рекомендуют женщинам, планирующим беременность, отказаться от использования сои.