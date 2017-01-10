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Ученые определили, сколько человеку нужно заниматься спортом для хорошего самочувствия http://www.segodnya.ua/img/article/7870/3_main.1484067030.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/3_tn.1484067030.jpg Здоровье Выполнения рекомендованной ВОЗ недельной нормы физических нагрузок достаточно для профилактики преждевременной смерти

Ученые определили, сколько человеку нужно заниматься спортом для хорошего самочувствия

Сегодня, 18:47

Выполнения рекомендованной ВОЗ недельной нормы физических нагрузок достаточно для профилактики преждевременной смерти

Спорт спасает жизнь. Фото: AFP
Спорт спасает жизнь. Фото: AFP

Британские ученые определили минимально допустимую, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, частоту занятий физическими упражнениями.

Свое исследование они опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine, кратко о нем сообщает EurekAlert!.

Установлено, что выполнения рекомендованной ВОЗ недельной нормы физических нагрузок достаточно для профилактики преждевременной смерти, а также провоцирующих ее наступление сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

К таким выводам ученые пришли после метаанализа исследований, проведенных в 1994-2012 годах. Эти материалы включали в себя сведения о физической активности более 63,5 тысячи респондентов из Англии и Шотландии средним возрастом 59 лет.

Среди этих людей около 14,1 тысячи скончались, в том числе 2,8 тысячи — от сердечно-сосудистых заболеваний, и 2,5 тысячи — от рака. Исследование показало, что риск преждевременного ухода из жизни у тех, кто занимался спортом минимум один раз в неделю, был в среднем на 30% ниже, чем у неактивных людей.

В исследовании приняло участие преимущественно белое население Англии и Шотландии, а записи показателей физической активности проводились на основе самооценок респондентов.

Примечательно, что ранее ученые полагали, что рекомендованная ВОЗ недельная нагрузка должна быть распределена равномерно как минимум на три дня в течение этого срока.

Параметр MET характеризует отношение уровня метаболизма человека во время физической активности к уровню его метаболизма в состоянии покоя. Известно, что по сравнению с состоянием покоя умеренно активный человек сжигает в три-шесть раз больше калорий, а высоко активный человек — более чем в шесть раз.
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Источник:

Lenta.ru

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