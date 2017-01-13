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Ученые открыли главный фактор старения http://www.segodnya.ua/img/article/7880/4_main.1484311298.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/4_tn.1484311298.jpg Здоровье Биологам удалось выделить белок, который устанавливает верхний предел длины теломер

Ученые открыли главный фактор старения

Сегодня, 14:39

Биологам удалось выделить белок, который устанавливает верхний предел длины теломер

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из Института Скриппса (США) обнаружили главный, по их мнению, фактор клеточного старения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Биологам удалось выделить протеин TZAP.

"Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер, — полагает соавтор работы Лаззерини Денчи. — Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много".

Новое соединение стало вторым открытым за последние десятилетия фактором, после фермента теломераза и белкового комплекса шелтерин, контролирующим связанные с теломерами концевые участки хромосом.

Теломеры выполняют защитную функцию. С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре — к пожилому. Это считается одной из причин старения организма человека. Сокращение темпов деградации теломер, таким образом, напрямую связано с увеличением продолжительности жизни.

Ранее ученые выяснили, что современные люди начинают стареть примерно в 39 лет.
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Источник:

Lenta.ru

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