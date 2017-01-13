Ученые открыли главный фактор старения
Биологам удалось выделить белок, который устанавливает верхний предел длины теломер
Ученые из Института Скриппса (США) обнаружили главный, по их мнению, фактор клеточного старения. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.
Биологам удалось выделить протеин TZAP.
"Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер, — полагает соавтор работы Лаззерини Денчи. — Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много".
Новое соединение стало вторым открытым за последние десятилетия фактором, после фермента теломераза и белкового комплекса шелтерин, контролирующим связанные с теломерами концевые участки хромосом.
Теломеры выполняют защитную функцию. С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре — к пожилому. Это считается одной из причин старения организма человека. Сокращение темпов деградации теломер, таким образом, напрямую связано с увеличением продолжительности жизни.
Ранее ученые выяснили, что современные люди начинают стареть примерно в 39 лет.
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