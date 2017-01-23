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Ученые открыли удивительный эффект от пережевывания пищи http://www.segodnya.ua/img/article/7908/70_main.1485174103.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/70_tn.1485174103.jpg Здоровье Иммунные клетки в ротовой области стимулируются не с помощью бактерий, а благодаря жеванию

Ученые открыли удивительный эффект от пережевывания пищи

Сегодня, 14:12

Иммунные клетки в ротовой области стимулируются не с помощью бактерий, а благодаря жеванию

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Тщательное пережевывание пищи может усиливать иммунную защиту в ротовой полости, выяснили американские ученые.

Оказывается, пережевывание кусочков пищи может стимулировать выработку определенных иммунных клеток под названием Th17-клетки.

Иммунные клетки играют важную роль в защите от бактериальных и грибковых инфекций, которые часто содержатся во рту.

Th17-клетки встречаются и в других частях тела, например, в кишечнике или на коже, где их появление стимулируется присутствующими здесь полезными бактериями.

Как показало новое исследование, иммунные клетки в ротовой области стимулируются не с помощью бактерий, а благодаря жеванию.

Исследователи провели эксперимент с мышами, в ходе которого им удалось увеличить число Th17-клеток у грызунов, просто изменив твердость их пищи. Это доказало, что именно жевание являлось решающим фактором.

Вместе с тем ученые отмечают, что у высокого содержания во рту Th17-клеток есть и обратная, негативная сторона. Так, чрезмерное количество подобных клеток может способствовать такому распространенному заболеванию десен, как периодонтит.

Ранее ученые выяснили, что если перед обедом человек делает снимок еды и выкладывает его в социальные сети, то последующий прием пищи доставляет намного больше удовольствия.
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Источники:

Вести.Ru, Российская газета

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