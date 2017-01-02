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Ученые придумали, как избавить диабетиков от ежедневных уколов http://www.segodnya.ua/img/article/7851/79_main.1483357720.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/79_tn.1483357720.jpg Здоровье В течение ближайших пяти лет должны пройти испытания препарата на животных, а после – на людях 

Ученые придумали, как избавить диабетиков от ежедневных уколов

Сегодня, 13:47

В течение ближайших пяти лет должны пройти испытания препарата на животных, а после – на людях 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из Университета Бирмингема (Великобритания) придумали "умные" нанокапсулы, которые, как ожидается, в скором времени смогут кардинально облегчить жизнь больным диабетом первого типа, сообщает The Telegraph.

Эти капсулы будут путешествовать по кровеносной системе организма, а в случае повышения уровня сахара – автоматически высвобождать инсулин. Исследователи уже открыли молекулы, реагирующие на глюкозу. Из них планируется создать оболочку контейнера, которая будет разрушаться под воздействием сахара, выпуская тем самым инсулин.

Сегодня диабетики первого типа вынуждены проверять уровень сахара в крови по несколько раз в день с помощью портативных тестеров и при необходимости самостоятельно делать себе инсулиновые уколы. Это создает множество ограничений, особенно для детей, которых родители не могут оставить без присмотра надолго.

Ученые предполагают, что их "умные" капсулы придется вводить в организм не чаще раза в неделю, и за это время они будут постепенно разрушаться.

В течение ближайших пяти лет должны пройти испытания препарата на животных, после чего его испробуют на людях.
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Источник:

Российская газета

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